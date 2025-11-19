樹德科大2025產設週 展現產品設計教育的永續能量

樹德科大生活產品設計系（產設系）年度重點活動「二○二五產品設計週」今年以「關懷永續設計，體驗再進化」為主題，展現產設系自二○○九年以來持續深化的創新能量，並以「跨年級混組創作」與「永續材料實驗」為兩大亮點，帶領學生在短時間中激發跨域協作及創意實作能力。(見圖)

主辦單位今(十九)日說明，本屆特別邀請台灣色彩行銷協會理事長蔡元先生，以「產品和它們的色彩屬性」為題分享專題講座，從產品語意與色彩心理切入，培養學生洞察色彩在產品中的敘事與傳達能力；講座後隨即展開別具特色的「九人跨年級混組創作挑戰」，由大一至大三學生共組十五隊，使用系上提供的瓦楞紙板於兩天半內完成主題發想、結構研發與原型打造，呈現兼具「共享、互動、體驗再造」精神的創新作品。

該活動邀請師長擔任評審團在設計學院大理石廣場舉行，由陳文亮主任率領張宗祐、陳合進、劉念德、林群超、徐建偉、葉茂林等師長，從作品操作性、互動性與趣味性進行多面向評分；現場師生互動熱烈，充分展現產設系以「做中學」為核心的教學特色。

活動總召張宗祐老師指出，本屆創作全面使用瓦楞紙板、紙管與再利用物件，讓學生在有限資源中探索結構與美學的多元可能，呼應SDGs目標12「責任消費與生產」，「短期創作更應思考材料循環與製程永續，才能讓設計具備面向未來的能力」。

副校長兼設計學院院長蘇中和表示，今年的產品設計週不僅展現學生在短期創作中的高度整合能力，更彰顯設計教育在永續思維、材料循環與跨域協作上的關鍵價值。

評選結束後，得獎團隊於產設系晚宴中公開表揚，接受師長肯定。

本屆獲獎名單如下：金獎〈滾動平衡競技台〉，銀獎〈時光轉轉屋〉，銅獎〈多功能置物櫃〉，佳作〈夜市小遊戲〉、〈百慕達三角〉。