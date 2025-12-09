樹德科大2026春季製作《綠野仙蹤外外外傳》 早鳥票開賣

樹德科大表演藝術系二○二六年春季學年製作《綠野仙蹤外外外傳》即日起將於OPENTIX正式開賣；該作品取材自經典文學《綠野仙蹤》，並以後現代敘事、多重視角與塗鴉視覺語彙重新詮釋「回家」的意義，由編導于善敏帶領師生共同創作，以新世代觀點打造當代奇幻寓言。(見圖)

樹德科大今(九)日說明，該作品以象徵性的魔法世界為舞台，一名農場女孩因風暴跨越時空，踏上追尋「回家」的旅程；過程中，她與三位象徵「愛、勇氣、智慧」的夥伴並肩前行，也在兩位立場不同的女巫之間面臨抉擇，其劇情藉由試煉隱喻人生選擇，並以「愛是唯一的魔法，彩虹是回家的道路」為核心，呈現新世代的自我探索與價值思辨。

舞台結合音樂、街舞、戲劇、歌唱與影像，以色彩張力與節奏感鮮明的後現代風格建構沉浸式空間；國立臺南藝術大學應用音樂學系劉聖賢教授為劇作打造全新原創音樂，以流行旋律與戲劇張力交織而成獨特聲音景觀，搭配塗鴉風舞台、燈光、服裝與影像設計，引領觀眾進入介於奇幻與象徵之間的多重宇宙。

該演出將於明年三月廿七日晚上七時三十分及三月廿八日下午二時三十分在高雄大東文化藝術中心演藝廳登場，票價分為贊助票一千五百元、一般票八百元及六百元；明年一月十六日前購票可享七五折早鳥優惠，二十張以上另提供八折團體票。融合音樂劇、街舞與影像藝術的跨域舞台形式，預期將於開賣後吸引戲劇、表演與流行內容愛好者踴躍進場。

樹德科大校長王昭雄表示，《綠野仙蹤外外外傳》以經典文本為基底，透過學生與教師共同創作，呈現新世代的創意能量與藝術想像；更首度於鳳山重要藝文場館-大東文化藝術中心的大舞台演出，備受期待。他特別肯定導演于善敏的專業表現，于老師今年七月率領學校「葛利合唱團」赴法國參加世界合唱大賽，勇奪三項金獎第一名，展現音樂與劇場兼具的深厚實力。

這次製作由樹德科大表演藝術系主辦，國立臺南藝術大學應用音樂學系、國立中山大學音樂學系協辦；特別感謝義大遊樂世界贊助支持，並由衛武營國家藝術文化中心擔任永續製作夥伴，共同推動青年藝術創作發展。