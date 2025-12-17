樹德科大X日月光簽署合作備忘錄 開啟AI半導體產學新篇章

▲▲簽約儀式由樹德科大校長王昭雄(右)與日月光半導體副總經理李叔霞(左)代表雙方簽署。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】為深化半導體人才培育鏈結，促進區域產業與高等教育協同發展，樹德科技大學與日月光半導體製造股份有限公司17日正式簽署產學合作備忘錄 (MOU) ，建立長期策略夥伴關係，共同啟動「AI半導體產學共創計畫」，打造具國際競爭力的人才培育與創新研發環境。

▲樹科大攜手日月光簽署合作備忘錄，雙方代表合影。

本次簽約儀式由樹德科大校長王昭雄與日月光半導體副總經理李叔霞代表雙方簽署，日月光多位產學合作高階主管亦親臨現場，樹德科大校內一級主管與學生代表共同與會見證，展現雙方對產學深度合作的高度重視。

廣告 廣告

王昭雄校長致詞時表示，行政院推動的「大南方新矽谷方案」，將嘉義、臺南、高雄至屏東串聯成最具競爭力的半導體S廊帶，而「人才」正是驅動這條廊帶運轉的燃料。樹德科大責無旁貸，不僅要成為南臺灣的科技人才庫，更要透過與日月光的深度結盟，落實方案中「引人才」與「展應用」的策略目標，讓學生畢業即具備投入AI與半導體產業的即戰力。

▲樹德科大校長王昭雄(右)與日月光半導體副總經理李叔霞(左)共同啟動「AI半導體產學共創計畫」。

李叔霞副總致詞時特別提到，日月光與樹德科技大學的合作，期待已久。未來三年將攜手推動半導體產業走入校園，讓教育與產業更緊密連結。日月光將提供同學實習與就業接軌的機會，目前大社正在興建的廠區，也將成為距離學校最近的產業學習場域。同時，雙方也會共同投入資源，建置符合教學與實務需求的學習環境。期待同學透過跨域學習，培養產業所需的關鍵能力，未來成為日月光與半導體產業的重要新血。

▲樹德科大與日月光將攜手展開為期三年的產學合作，打造具國際競爭力人才與創新研發環境。

雙方合作為期三年，合作內容聚焦三大核心方向，全面深化產學鏈結：

一、強化人才培育與就業銜接

日月光將提供學生進入產線實習與就業機會，協助學生提前接軌產業實務；樹德科大亦將依據半導體產業趨勢與企業需求，滾動式調整課程內容，並共同辦理校園徵才與產業講座，全面提升學生就業競爭力。

二、推動產學培訓與資源共享

雙方將共同規劃專業人才培訓機制，由企業研議捐贈教學實作設備，學校提供專業師資與教學場域，攜手打造跨域培訓課程，接軌學生資訊背景，深化對半導體封裝測試產業的理解，全面提升實務應用能力。

三、打造國際半導體學園

樹德科大將於校內規劃設立「國際半導體學園」，以資訊管理、電腦與通訊等相關科系學生為優先對象，導入新型專班，結合人才培訓與國際交流資源，深化日月光與校園間的合作互動，培育具多語言能力的資訊科技人才，提升產學合作成果並擴大國際能見度。

樹德科技大學表示，本次攜手日月光半導體，不僅深化校園與產業的合作模式，更有助於培育符合產業即戰力需求的新世代人才，為南臺灣半導體產業鏈注入持續發展的關鍵動能。（圖╱樹科大提供）