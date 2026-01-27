樹德視傳系校友陳怡今 再獲波隆納插畫大獎

樹德科大視覺傳達設計系畢業校友陳怡今再傳捷報，繼二○二一年首度獲獎後，於第六十三屆（二○二六）義大利波隆納兒童書插畫大獎（Bologna Children’s Book Fair, BCBF）中再度脫穎而出，成為少數二度獲獎的臺灣插畫創作者，為母校再添榮耀。(見圖)

樹德科大今(廿七)日說明，本屆波隆納插畫獎競爭激烈，共吸引來自九十四個國家、四千一百五十八位插畫家參賽，投稿作品高達二萬零七百九十件，最終僅選出三十一國、七十五位得主，獲選率僅約1.8%；今年臺灣共有六位創作者獲獎，陳怡今為其中之一，得獎作品並將自波隆納兒童(Bologna Children’s Book Fair)書展起，展開為期兩年的國際巡迴展。

陳怡今這次以作品〈BOOK BUS〉獲得評審青睞，該作品以「閱讀的感官與風景」為主題，透過紙張撕貼的創作手法，重新解構紙材的形狀、紋理與纖維方向，建構出富有生命力的視覺敘事。陳怡今表示，〈BOOK BUS〉目前仍為發展中的創作計畫，五張投稿作品奠定了故事的核心架構，描繪一段由好奇心出發、歷經轉折的閱讀旅程，與二○二一年以〈輪廓日常〉獲獎時的風格截然不同，未來也期望能將這部作品完整出版。

回顧創作歷程，陳怡今分享，近年來持續思考如何突破既有風格，並致力於建構自己的「故事圖像語言」，創作是一條沒有終點的道路，每一件作品都是新的挑戰與成長的起點。

曾指導陳怡今大學畢業製作的視傳系教師楊裕隆得知消息後指出，陳怡今在校期間便對插畫展現高度投入及創作熱情，其畢業作品〈醫生窩〉曾於二○○七年新一代設計展榮獲銅獎及評審特別獎，畢業多年來她始終保持對插畫創作的創作熱情與精進態度，最終在國際舞台上持續發光，令人深感欣慰與自豪。

樹德科技大學視覺傳達設計系全體師生亦與有榮焉，並向陳怡今校友表達誠摯祝賀。視傳系副主任陳政昌強調，校友在國際舞台上的卓越表現，不僅展現該系培育的創意能量，更激勵在校學生持續精進，勇於以作品與世界對話。