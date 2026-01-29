樹懶餐廳切割投毒男王逢昇！嗆保留法律追訴權 他再抓：同個共犯體系

樹懶餐廳發聲明切割空拍機投毒男王逢昇。 圖:樹懶餐廳粉專

[Newtalk新聞] 宜蘭縣知名休閒農場「張美阿嬤農場」創辦人么兒王逢昇，用空拍機從高空投放農藥毒餌，導致冬山鄉另家「星夢森林劇場」農場多隻動物慘死，成為全台第一起利用空拍機投毒的案件，震驚全台。張美阿嬤農場分家的鬧劇也被爆出，王逢昇成立的「樹懶餐廳」竟也發聲明切割他，強調負責人自始至終為王士予，但隨即被抓到，營業登記一開始是用王逢昇掛名負責人，直到去年中才悄悄改變。

起訴書指，王男不滿徐姓員工跳槽到冬山鄉另家「星夢森林劇場」農場，在2023年6月12日、24日、25日，駕車到安農溪旁堤防道路，操作空拍機，到徐男工作的農場上方，以上下搖晃空拍機的方式，裝有毒苜蓿粒的杯子傾倒，毒餌飼料就灑到農場園區中，毒死侏儒山羊、梅花鹿及羊駝。

廣告 廣告

這起空拍機投毒案件震驚全台，王逢昇被爆出是「張美阿嬤農場」么兒，張美阿嬤農場聲稱，王逢昇僅短暫參與農場事務，且因其行為嚴重違背動物福利與經營理念，雙方早已在2023年6月終止合作。農場小編更在回應網友時大酸王男是「巨嬰」，遇到事情就回家討奶吃。

另一方面，王逢昇成立的「樹懶餐廳」（萌寵農場）也發聲明切割，強調餐廳成立於2024年11月，負責人自始至終為王士予，與王男的投毒行為無關，甚至揚言對惡意指控保留法律追訴權。

不過，網紅姆士捲直接貼出公司營業登記打臉，「宜蘭樹懶餐廳萌寵農場還是什麼張美王老先生我不管，反正都同一個共犯體系，現在把留言全鎖說要提告，說負責人從來都不是用空拍機投毒的王逢昇，那怎麼我隨便一查都是他，真的當大家第一天用網路嗎？去年發現事情包不住了趕快改人，現在跟我說一直都是同一個？」

臉書粉專「吳少喬，我是女同志，也是媽媽」也在揭露樹懶餐廳的黑歷史。吳少喬表示，「去年4月跟太太想帶孩子一起去張美阿嬤農場玩，興致沖沖的在KLOOK買了張美阿嬤的門票，到了張美阿嬤農場時卻發現，開心訂下的門票竟然不能用！才在工作人員告知下得知，當時樹懶餐廳惡意用張美的名義，在KLOOK販售低於市價的票價，意圖要搶張美的客人！」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

兒子涉空拍機投毒遭起訴！張美阿嬤農場發聲明切割 粉專直言：兒子是巨嬰

吳恭銘觀點》張又俠都倒了 鄭麗文你還相信習近平？