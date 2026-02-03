「樹懶」劫財還挾持人質 三重警防搶演練超逼真

三重警防搶演練超逼真。（圖：三重分局提供）

農曆春節將近，沿街洋溢著濃濃的年味，三重警為因應春節防搶演練及防詐宣導，特別結合今年最流行之熱門角色「樹懶Flash」，偕同上海銀行北三重分行全體同仁共同操演，模擬歹徒丟擲煙霧彈劫財後逃逸及挾持人質等，並以快打警力線上攔截圍捕，路過的民眾都驚呼好逼真。

三重分局三日指出，防搶實警演練是為了預防金融機構發生搶案，除了讓銀行行員熟稔防護機制，也是提醒民眾若不慎遭遇搶案切勿驚慌以免遭歹徒攻擊，記下歹徒身高、穿著、人數、車輛、逃逸方向等資訊，並伺機觸動警報器通報線上警力進行攔截圍捕。

三重分局長黃國政也呼籲，春節期間民眾如欲提領大量現金，可請親友陪同或向當地警察機關申請護鈔，加強自我防衛意識及注意周遭可疑人士，並謹記「錢財不露白」之原則。

此時亦為詐騙集團蠢蠢欲動之際，民眾更需提高警覺，不理會、不回電、不依指示操作ＡＴＭ，如需協助即時撥打一一０及一六五專線，警民合作打擊犯罪共同攜手過好年。