樹木園修復工程延宕 王美惠爭取到農業部統籌經費加速復原

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】受到今年七月丹娜絲颱風的侵襲，嘉義市全市交通幹道、民生基礎設施嚴重損壞，並致成大量樹木傾倒、斷落，其中嘉義樹木園在在此次強風重創後，歷經多月搶修，但因設施損毀嚴重、經費有限，修復進度受限；立法委員王美惠了解狀況後，立刻向農業部長陳駿季爭取園區修復經費，及單位間要跨部門支援，確保園區安全與研究功能。

嘉義樹木園此次受災嚴重，儘管林業試驗所持續搶修，但受限既有單位預算編列，目前仍短缺約新臺幣1,500萬元經費，導致部分修復工程延宕，園區多處具安全疑慮的設施遲未排除；立法委員王美惠於勘查後，向農業部長陳駿季爭取，陳駿季部長也立即裁示，以民眾安全為優先，由農業部統籌經費處理，並指示調度全台六個研究中心支援嘉義，修復作業不再受年度預算限制，加速推動整體復原。

王美惠表示，嘉義樹木園不僅是市民重要的休憩場域，也是結合林業試驗研究與環境教育的基地，園區原有樹木123種、約5,200株，7月遭丹娜絲颱風重創，近500株受損，災後清理材積逾400噸，此次風災亦重創各項設施，包括鐵欄、涼亭、木棧道、欄杆扶手及磚頭步道損壞超過50處，另還有50組以上解說牌受損，水、電等基礎管線亦受到影響。

王美惠強調，樹木園園區受損樹木具有學術研究價值，其修復與處理方式不同於一般公園或行道樹；林試所規劃三大再利用方向，作為試驗研究使用、具經濟價值木材巷再利用，以及製成堆肥與土壤改良材料，落實資源循環；後續她會持續追蹤相關復原進度，讓嘉義樹木園早日恢復完整機能，讓市民與學界都能安心使用、持續研究與教育最大價值。