樹林人氣韓式料理 拌飯配銅盤烤肉 平價享受首爾味

新北樹林人氣韓式餐廳《歐巴韓僑館》的招牌銅盤烤肉搭配時蔬擺盤，美味與視覺兼具的正宗韓國風味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

樹林火車站隱藏美食 一段跨國愛情孕育的新北正統韓式料理

在異地想吃到熟悉的味道，對許多人來說不只是飽足，更是一種安定與歸屬。這樣的情感，往往透過一桌真實的韓國料理悄悄傳遞。

位在新北樹林火車站後站附近，就有這麼一家外觀低調的二樓小店。近年來，它悄悄成為在地居民與外食族口耳相傳的樹林火車站隱藏美食。這間由韓國人親手創立的餐廳歐巴韓僑館，不僅主打新北正統韓式料理，背後更蘊藏著一段溫暖的異國愛情故事，為這座城市帶來截然不同的韓味風景。



創辦人來自仁川，早在2009年就來台創業，當時因旅途與一位台灣女生相識、相戀。為了陪伴妻子，他決定長留台灣生活，也從此展開餐飲之路。他說：「與其讓她為了家庭犧牲，我想與她一起打拼，也想把家鄉的味道分享給台灣人。」



這份情感最終成就了這家新北人氣韓式料理店，一處讓韓國遊子與台灣在地人，都能透過餐桌找到情感連結的地方。

廣告 廣告

樹林最強石鍋拌飯！現點現做、香氣撲鼻，搭配自製泡菜與韓式醬料，一口吃出在地韓味（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從韓味到韓情：打造新北道地韓食餐廳 營造文化歸屬感



樹林在地美食歐巴韓僑館的命名別具巧思。「歐巴」是許多台灣人熟悉的韓文親暱稱呼，而「韓僑館」則象徵韓國人在異地的文化據點。創辦人希望透過餐廳打造的不只是味道，更是一份「在地韓國生活感」。



餐點上，他堅持不過度本土化改良，而是以韓國進口食材與自製泡菜、辣醬等，還原原汁原味的風格。這樣的堅持，也讓店家被譽為新北道地韓食餐廳中的少數代表之一。



菜單囊括多樣品項，從石鍋拌飯、泡菜鍋，到新北必吃銅板烤肉、韓式炸雞等經典佳餚，甚至包括在韓國被視為中華料理的炸醬麵與炒馬麵，也充分體現文化融合的獨特性。

想吃正宗韓國辣炒年糕？來《歐巴韓僑館》，辣而不嗆、香濃過癮，讓人一試成主顧（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

樹林異國料理餐廳的在地溫度 平價、親子友善、文化共鳴



這家位於樹林火車站後站美食帶中的樹林異國料理餐廳，空間位於二樓，備有電梯，方便長者與親子族群。裝潢上設置韓服展示牆，並播放韓樂，塑造出濃厚的異國氛圍。座位規劃則採半開放式包廂風格，既保有隱私也適合團體聚餐。



店內不僅提供韓式套餐推薦選擇，更備有兒童椅與決明子麥茶，讓不同年齡層都能自在用餐。無論平日午晚餐、家庭聚會或周末外送需求，都是樹林包廂聚餐餐廳的熱門選擇。



此外，合理價格與小菜吃到飽的高CP值設定，也讓它在競爭激烈的樹林平價異國料理市場中脫穎而出，成為許多消費者心中的首選。

冷天首選！一鍋海味十足的「海鮮豆腐鍋」，滿滿鮮料、韓國湯底，暖胃又暖心（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北異國美食魅力：從韓國鐵路工人到在地熟客的共同選擇



創辦人回憶，一位在台工作的韓國火車維修員，曾告訴他：「在台灣吃過許多韓式料理，只有你們的味道讓我感覺像回到韓國。」這位客人後來不但常常回訪，連公司聚餐也選擇這裡，成為最忠實的支持者。



除了韓國遊子，曾赴韓旅遊的台灣顧客也給予極高評價，認為這裡的泡菜鍋與銅盤烤肉「幾乎與韓國當地味道無異」。正因這樣的正向回饋，讓這間韓國小菜吃到飽餐廳更堅持維持食材與做法的道地性。



目前，歐巴韓僑館》也已與外送平台合作，提供樹林晚餐美食外送選項，並計畫未來持續推出隱藏菜單與文化互動體驗，進一步深化餐飲與文化的結合。



在這座充滿多元風味的新北城市裡，這家新北道地韓食餐館持續以料理為橋樑，將家的感覺、文化的溫度與一份不變的堅持，默默傳遞給每一位走進店裡的食客。



常見問題 FAQ



Q1：《歐巴韓僑館》餐廳在哪裡？交通方不方便？

餐廳位在新北市樹林區，從樹林火車站後站步行約三分鐘即可抵達，地點明確、交通便利。不論是搭乘大眾運輸或騎機車、開車前往，都相當方便。



Q2：有哪些招牌餐點推薦？適合什麼場合來用餐？

《歐巴韓僑館》餐點選擇豐富，像是拌飯、部隊鍋、烤肉、炸雞等都有，不少客人特別喜歡泡菜鍋和炸醬麵。也有適合雙人或家庭聚餐的樹林情侶約會套餐，無論是日常用餐、朋友聚會或公司聚餐都很適合。



Q3：價位大概落在哪？會收服務費嗎？

價格屬於中等偏平實的範圍，份量足、小菜可以免費續加，並不收服務費，整體來說算是高CP值的用餐選擇。



Q4：可以外送嗎？怎麼訂？

餐廳目前有與外送平台合作，可以透過 Uber eats 下單。住在附近或不方便出門的顧客，也能在家享用。



《歐巴韓僑館》

地址：新北市樹林區中山路一段91號（樹林火車站後站廣場2樓）

連絡電話：02-8687-3131

官方FB：https://rink.cc/0ociv

Google地圖：https://rink.cc/igq31

（最新資訊請以商家公告為準）