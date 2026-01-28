樹林區名師揮毫贈春聯 簡易攝影棚拜年迎新春





農曆春節將至，新北市樹林區公所分別於「山佳老人會館」與「長壽活動中心」舉辦「115年春聯報喜賀新歲」活動，吸引許多民眾踴躍參與。活動中由多位書畫大師現場揮毫，結合年味彩飾與客製化元素，創作出別具風格、充滿人情味的春聯，讓拿到的民眾笑逐顏開、備感溫馨。

樹林區長洪崇璉親自揮毫進行開筆儀式，象徵迎春納福，同時為整場活動揭開序幕。公所更特別邀請在地社區協會帶來豐富精采的鼓陣與熱舞演出，甚至客製化為這場活動編排專屬的『樹林喜迎新春揮毫之歌』，融合在地特色與新春歡樂氣氛，再加上長者活力四射的表現，贏得滿堂喝采。

廣告 廣告

洪區長表示，樹林區每年春節前皆舉辦名師揮毫活動，不僅推廣書法藝術、讓民眾近距離感受傳統文化魅力，也透過親手書寫春聯，傳遞溫暖祝福，更具收藏價值與人情味。現場亦有民眾請老師加上個人化點綴，讓每一幅春聯都別具意義，期待家家戶戶將這些春聯張貼於家門前，展現出樹林區獨特的春節氛圍。

除了書法揮毫，活動現場更設有多元宣導攤位，新北市警察局樹林分局的反詐騙宣導、台鐵局的安全防範小遊戲等結合藝文展演與實用資訊，讓活動不侷限於春節氛圍，更猶如小型園遊會，現場宣導攤位更是有許多親子人潮參與，每個人有玩又有小禮物可以拿，為活動增添豐富趣味。

中嘉寬頻家和持續結合節慶文化推動公益關懷，同時推廣媒體識讀與社區節慶活動緊密連結，此次更在現場宣傳115年度低收戶免費安裝收視數位有線電視服務，並透過「CH3公用頻道」與「媒體識讀互動」小常識問答，讓民眾認識公用頻道與媒體識讀的實用觀念，而中嘉寬頻家和團隊也出動簡易攝影棚邀請民眾拍攝拜年影片，後製排播在CH3公用頻道，成為活動中的另一亮點，吸引親子一起透過鏡頭向大家拜年，共同營造充滿年節氛圍寓教於樂的社區活動。

更多新聞推薦

● 時隔9年重啟 國共論壇2/2至2/4北京登場 鄭麗文：盼迎兩岸融冰和解