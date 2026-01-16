樹林土城座談 地方關注大巨蛋

新北市長侯友宜（站立者）16日上午率市府團隊到樹林區與里長座談。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜即將卸任，為加速地方建設，今年提早啟動「行動治理座談會」，16日先後到樹林、土城區與里長座談，強調要把握最後一年努力衝刺，包括捷運系統、基礎建設、公共托育、日照中心等，市府會繼續努力、繼續加強；另對大家關心的「大巨蛋」選址，不論是樹林還是淡水，他都樂觀其成。

侯友宜昨上午率市府團隊先到樹林區與里長座談，他表示，樹林正處於翻轉關鍵期，捷運土城樹林線都已發包，預計民國120年完成。「大柑園地區開發案」、「機五周邊區域」與「防洪三期開發」，市府正加速區段徵收與都市計畫審議，期望透過土地重整引進新興產業，並強化河岸防洪機能。

廣告 廣告

侯友宜說，大家都在關心「大巨蛋」的選址，最後落腳「樹林機五」或「淡海二期」他樂觀其成，因為帶動不一樣的方向。機五的優勢是剛好在北台灣的最中心點，未來是蓋大巨蛋或是做多元的產業發展，都是最都市化、交通也非常方便的地方，對樹林來說真的很重要。

午後侯友宜到土城區與里長討論交通建設、違規殯葬業者取締及捷運施工噪音等問題。侯友宜指出，土城交通建設已進入收割期，捷運三鶯線今年通車，屆時三鶯地區至台北市通勤時間可縮短20分鐘；國道3號金城交流道預計116年完工，將串聯土城醫院醫療服務範圍，大幅提升區域通勤便利性。

關於地方關注的殯葬設施擴增議題，侯友宜指示民政局與在地里長溝通，共同面對，針對違法殯葬業者，要展現強硬立場，依法令規定嚴格辦理。

至於捷運三鶯線測試期間的噪音問題，侯友宜要求捷運局重視居民感受，積極優化測試方案，分貝標準應優於法令規範，同時盡量避免夜間試車，確保周邊住戶安寧。