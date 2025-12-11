樹林富二代3P電擊虐殺女友遭輕判 假釋後又開毒趴持辣椒槍找胞弟麻煩被逮

富二代宋志宏曾虐殺女友，出獄後仍不悔改，近日又因持辣椒槍恐嚇弟弟遭逮。（圖／翻攝畫面）

新北市樹林區49歲男子宋志宏出身仕紳家廷，他家境富裕，曾以「香水達人」身分上電視，卻在2008年3P虐死30歲黃姓女子，2020年假釋出獄後，又到飯店開毒趴被逮，如今因缺錢花用，近日還持辣椒槍找弟弟麻煩，警方獲報後將他逮捕，全案依法送辦。

據了解，宋志宏當年在螢光幕上形象斯文，私底下卻是前科累累，曾犯下毒品、槍砲及恐嚇等多件刑案，而他2008年先是與偷渡來台的陸籍陳姓女子同居，後又與黃女結識，3人一起同居。

宋卻把2人當性玩具凌虐，在一次毒趴時，為求刺激而將黃女脫光並綁在椅子上，以鐵片、鋼筷和電擊棒電擊黃女，甚至以水管抽打，還用香菸燙她，黃女不堪虐待，於同年11月24日重傷送醫，急救後宣告不治。

而黃女當時遍體鱗傷，頭髮被剪的如狗啃，身上更滿是香菸燙傷，且臀部潰爛嚴重，甚至出現脫肛現象，致命傷則是顱內出血，醫生判定她曾被抓頭撞牆，

宋則被警方逮捕，一審遭判無期徒刑，上訴最高院改判15年半定讞。

宋志宏於2020年假釋出獄，卻在2024年5月又在交友軟體上，找網友到飯店開毒趴，芝山岩派出所獲報後前往逮人，並在他房間發現毒品，將其移送法辦，他卻持續鬧事。

據了解，宋志宏出獄後沒有工作，卻仍向父母要錢買保時捷，還向妹妹騙了幾十萬元，更找上弟弟開髮廊的朋友，以幫他找客人為由印製名片，又拿著名片向銀行借錢，並要弟弟友人作證他是髮廊股東，宋弟得知後制止，宋卻心生不滿、決定報復。

11月24日晚間7時許，宋開著載女友到老家找弟弟，雙方一言不合爆發口角，宋更動手揮拳打向弟弟，還拔起腰間槍枝恐嚇，宋弟向樹林警分局山佳派出所報警，警方到場後依傷害、恐嚇及家暴等相關程序受理，但警方在現場沒發現槍枝，於是請弟弟驗傷後便離開。

樹林警方進一步溯源，於6日再次通知宋姓弟弟完成比對指證筆錄確認宋志宏曾持疑似槍枝揮舞隨後將其藏放車內，根據事證向臺灣新北地方法院聲請搜索票並獲准。

樹林警方8日晚間持搜索票前往宋志宏所駕自小客車及住處執行搜索，在車內查扣2把辣椒槍及手機1支等相關證物。警方目前已將宋嫌依傷害、恐嚇等罪嫌移請新北地檢偵辦，另所查扣火藥式辣椒槍2把，待鑑識中心鑑驗結果再行移送。

樹林警分局強調，對於任何不法行為一定會蒐集相關事證並依法執行查緝，確保市民生活安全，不允許不法之徒消遙法外。

