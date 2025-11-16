樹林山佳河濱公園改造 千萬打造棒壘球與賽車場全新啟用

新北市高灘地工程管理處斥資千萬啟動樹林區山佳河濱公園內棒壘球場與遙控賽車場的整建計畫，今（16）日辦理競賽活動正式啟用。（新北市高灘處提供）

新北市高灘地工程管理處提供樹林區山佳河濱公園更完善的運動休憩空間，斥資千萬啟動樹林區山佳河濱公園內棒壘球場與遙控賽車場的整建計畫，今（16）日辦理競賽活動正式啟用。經場地調整後，山佳棒壘球場A座與遙控賽車場皆擁有完整獨立的使用空間，不再互相干擾，民眾可更安全、順暢地從事運動與活動。

高灘處長黃裕斌表示，工程投入1019萬，針對棒壘球場A座左外野與遙控賽車場重疊問題，重新配置場域並善用周邊綠地，同步改善兩項活動的設施空間，改善面積達6521平方公尺，完工後的遙控賽車場導入新式賽道設計，並畫分為初級與進階兩個區域，兼顧休閒玩家與技術玩家需求。

新北市高灘地工程管理處斥資千萬啟動樹林區山佳河濱公園內棒壘球場與遙控賽車場的整建計畫，針對棒壘球場A座左外野與遙控賽車場重疊問題，重新配置場域並善用周邊綠地，同步改善兩項活動的設施空間。（新北市高灘處提供）

高灘處補充，工程階段多次邀請在地使用者會勘，共同確認賽道線型及防撞緩坡配置，使整體環境更貼近使用者期待。車友今日試跑後回饋使用體驗，指出賽車場鋪面平整、場地使用橡膠分隔條畫分，可依需求靈活變換賽道，提升了操控與競賽的樂趣，並與鄰近的山佳遙控越野賽車場形成多元的遙控賽車活動場域。

改善後的山佳棒壘球場A座與遙控賽車場，提供樹林區山佳河濱公園市民更優質的戶外運動環境，高灘處誠摯邀請喜愛遙控賽車及騎乘自行車的民眾，相約同遊體驗全新的運動休憩空間與欣賞山佳河濱景色。

【交通資訊】

1.開車前往：位於新北市樹林區館前路（0K＋150處）左轉至山佳停車場停放，往「山佳」棒壘球場方向步行，並沿方向指標牌導引往山佳遙控賽車場方向，步行約300公尺。

2.大眾運輸：搭乘台鐵至山佳車站下車，出站後沿北85鄉道（佳園路一段），步行約500公尺至陽光峇里社區旁柑園陸橋牽引道進入高灘地園區內，下牽引道後右轉沿自行車道步行至山佳停車場，往「山佳」棒壘球場方向步行，並沿方向指標牌導引往山佳遙控賽車場方向，步行約300公尺。

