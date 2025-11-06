樹林工廠全面燃燒「烏雲罩頂」 消防局動員百人馳援國小師生急疏散

樹林工廠火警現場濃煙直竄天際如烏雲罩頂。翻攝畫面

新北市樹林區今（6日）上午發生工廠大火，鐵皮工廠及倉庫全面燃燒，現場大量濃煙直竄天際宛如「烏雲罩頂」，消防局獲報後派遣人車前往搶救，雖無延燒之餘，但濃煙影響周邊國小，校內師生暫時疏散至安全區，環保局也提醒鄰近地區民眾緊閉門窗、戴口罩，保護呼吸道健康以免發生不適。

位於新北市樹林柑園一街的鐵皮工廠，今日上午11點左右突然起火燃燒，火勢蔓延相當迅速，包含工廠主體及作為倉庫使用的鐵皮建築全面燃燒，火舌竄出、大量濃煙飄散天際，讓現場呈現煙霧瀰漫，消防局獲報後動員57車138人前往搶救，火勢暫時不會有延燒之餘。

樹林工廠火警現場濃煙直竄天際，消防局已派遣超過百人馳援。翻攝畫面

火舌向外竄出。翻攝畫面

不過在火警現場緊鄰柑園國小，大量濃煙不斷飄散，因此校內師生也緊急疏散至安全地區，環保局也提醒，經模擬煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估三峽、樹林、鶯歌等地區恐受到影響，呼籲民眾緊閉門窗，外出配戴口罩以免身體發生不適。



