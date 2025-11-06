樹林工廠大火濃煙飄進校園！柑園國小5百師生急疏散 下午停課

現場大量濃煙直接飄向位在隔壁的柑園國小。（圖／翻攝畫面）





新北市樹林柑園國小隔壁鐵皮工廠，今天（6日）上午傳出火警，大量火舌不斷竄出更延燒隔壁倉庫，新北市消防局緊急動員人車到場灌救，目前火勢已撲滅，但由於現場火警導致空氣品質不佳，5百多名柑園國小師生，起初是疏散至大禮堂安全區域，後續經討論後，決定將師生帶往萬坪公園，下午也將停課。

回顧案情，樹林柑園街一段一處處1層樓鐵皮工廠，今天（6日）上午10時許傳出火警，整棟鐵皮工廠陷入火海，並延燒至隔壁倉庫，2棟建築物燃燒面積約1300平方公尺，火勢也已於中午12時35分撲滅，所幸並無人員傷亡，確切起火原因仍待釐清。

現場大量濃煙直接飄向位在隔壁的柑園國小。（圖／翻攝畫面）

由於火警現場隔壁就是柑園國小，校方起初緊急將全校5百多名師生疏散至大禮堂，後續經評估後，決定將師生帶往萬坪公園，下午也將停課，並無人員傷亡。

新北市教育局指出，柑園國小第一時間啟動緊急應變機制，師生全數安全撤離至獨立棟活動中心，目前師生安全，校方因應安全考量，後續疏散至北大社區萬坪公園，下午停課應變，已通知家長並協助學生用餐與接回安排，倘家長無法即時到校，學校將由教師陪同照顧至家長接回。

教育局也說，教育局已通知樹林區、三峽區、鶯歌區各級學校依「本市高級中等以下學校及幼兒園因應空氣品質惡化處理措施暨緊急應變作業流程補充事項」執行防護，暫停戶外活動、緊閉門窗開啟空調，並發放口罩予師生。

新北市消防局與環保局也呼籲，預估影響範圍包括三峽區、樹林區、鶯歌區，提醒鄰近居民緊閉門窗、外出記得配戴口罩，避免發生身體不適、保護呼吸道健康。

環保局預估影響範圍包括三峽區、樹林區、鶯歌區，提醒居民緊閉門窗、外出記得配戴口罩，避免發生身體不適、保護呼吸道健康。（圖／翻攝畫面）

