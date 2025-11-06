樹林工廠大火竄濃煙 柑園國小疏散550名師生提早放學

社會中心／莊立誠 郭文海 新北報導

工廠大火，差點延燒到國小！上午11點左右，新北市樹林的一處成衣、造船工廠，突然起火燃燒，除了熊熊烈火，還竄出大量濃煙，由於火場鄰近柑園國小，校方在第一時間，緊急撤離全校550名師生到附近的萬坪公園，後來決定就地放學，還好這一場火，沒有造成傷亡，至於起火原因，還有待調查。

濃濃黑煙，直竄天際，消防車大聲鳴笛，示意前方車輛，趕緊讓道。一抵達火場，打火弟兄們，立刻拉起水線，噴灑灌救。只見鐵皮工廠裡，持續悶燒，不斷發出爆裂聲響，由於火災地點的旁邊，就是柑園國小，就怕火勢波及，加上濃煙不斷往學校方向飄散，校方緊急撤離所有師生。民視記者莊立誠：「起火地點就在學校的正後方，因此現在校園充滿著濃濃的黑煙，所幸全校師生將近550人，在第一時間就完成撤離。」附近檳榔攤業者：「我就是先看到煙，我才出去看然後我才知道那邊，大概是十點半左右，那個味道就很像塑膠味，但比塑膠味還刺鼻。」

新北樹林工廠大火濃煙竄天 旁邊國小緊急疏散師生提早放學

新北市樹林區驚傳火警，柑園國小緊急撤離全校師生。（圖／民視新聞）

這一起火警，發生在新北市樹林區柑園街一段。週四早上11點左右，一間造船廠以及成衣工廠，突然起火燃燒，由於廠房內有大量易燃物品，火勢一發不可收拾，不斷竄出的濃煙，伴隨風勢飄散，包括三峽北大特區、部分鶯歌地區，都能聞到燒焦味。由於當時正值上課時間，濃煙還飄進一旁的柑園國小，校方在第一時間，緊急撤離全校550名師生，到附近的萬坪公園和土地公廟，最後決定，就地放學。家長：「我也是看群組才知道這件事情，學校第一時間就是把他們，從教室撤離撤到活動中心，後來因為煙霧太大，撤離到學校後面的私人土地。」家長：「找安親班安親班的老師好像有聽說，因為不知道小孩子去向去哪，打電話去學校也沒有人接，（好像有點混亂）對對對，接到小孩子就好了。」

一場火警，讓學生們提早放學，家長們也紛紛趕來接小孩，至於火警的發生原因，後續還有待火調科人員來調查釐清。

原文出處：新北樹林工廠大火濃煙竄天 旁邊國小緊急疏散師生提早放學

