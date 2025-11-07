樹林工廠大火「柑園國小也遭殃」！電腦教室遭高溫融化 駭人畫面曝光了

即時中心／林耿郁報導

新北市樹林區柑園街一處鐵皮工廠，昨（6）天上午發生大火，由於火勢相當猛烈，鄰近的柑園國小也遭到波及；今（7）天學校繼續停課、期中考也順延舉行。該校電腦教室也不堪高溫影響，內部設備慘遭融化。

池魚之殃！昨天上午11點多，新北市樹林區柑園街一段的造船廠發生嚴重大火。火勢於中午12點多撲滅；鄰近的柑園國小也受高溫、濃煙影響；考量學生安全，校方緊急疏散後師生後，下午宣布全面停課。今天由於部分校園建築受影響，且還有一些煙霧，因此繼續停止上課，學生意外收穫「3天半連假」，只有教職員到校上班；原定今天舉行的期中考也順延至下星期二。

初步統計，柑園國小有8間教室、廁所受損，目前正在進行校舍結構安全檢視；另外還有網友貼出一張照片，內容是柑園國小電腦教室內的天花板、設備不耐高溫，全部融化的景象。顯見昨天火災威勢之猛烈。

