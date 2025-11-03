中央氣象署發布陸上強風特報，今（7）日晨至8日晚上蘭嶼、綠島、桃園市、新竹縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。今、明兩天臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨。明晚起基隆北海岸、東半部及恆春半島沿海易有長浪發生。
基隆八斗子籍「立發168號」漁船昨天在富貴角北方海域捕撈大蝦時翻覆，3名船員獲救，深夜被「立發368號」漁船載返八斗子漁港。搭救3人的嚴姓船長說，依獲救船員的說法，「立發168號」作業時海象惡劣，船尾被突來大浪打破，船隻進水沉沒翻覆；沉船前，胡姓船長跑回船艙內拿東西就沒再出來，可能與其他失聯的2名船
航空數據分析公司Cirium估計，此項削減每日將導致高達1800班次取消，影響約26.8萬個座位。由於正值旅遊淡季，航空公司雖有較大彈性安排行程，但若停擺持續至感恩節假期，恐將嚴重衝擊運能與營收。包括達美（Delta）、聯合（United）、西南（Southwest）與美國航空（American...
論壇中心／李佳穎報導桃園市南門市場昨（5）日晚9時許發生嚴重火警，火勢獲控制後有約2/3區域都受損，市長張善政今（6）日表說明後續補救方向，也坦言南門市場內部10月中才完成消防安檢，理應沒問題。對此，桃園市議員于北辰在《台灣最前線》揭露，大火當下他有去現場，「當晚沒有看到張善政市長」，並且詢問了當地攤商說「當下火災警報系統沒叫！」
論壇中心／董思旻報導 台中爆發非洲豬瘟成為防疫破口，台中市長盧秀燕今日率市府團隊兩度鞠躬道歉，並宣布農業局長、環保局長，以及動保處長即日起免職，理由卻稱「未恪守中央防疫指引」導致重大風險，遭質疑市府推卸防疫不力的責任。財經專家徐嶔煌在《台灣最前線》節目中分析，三位局處長被免職的原因，特別強調因「未恪守中央防疫指引」，看得出台中市府想把球踢到中央身上。 台中市府防疫挨轟漏洞百出，其中廚餘蒸煮程序沒有稽查落實，疫調有多少位獸醫搞不清，廚餘桶運送是否加蓋也說要請示中央，一連串荒腔走板的處置，都與中央防疫指引無關，卻硬被扯上關係。對此，徐嶔煌批評，市府聲明中對於螺絲鬆掉的部分沒說明，更多在於責任撇清、甩鍋給中央。原文出處：最前線(影)／甩鍋市府防疫不力？盧拔官三局處長牽拖「沒恪守中央指引」？ 更多民視新聞報導豬瘟防疫究責3機關首長下台 盧秀燕道歉稱「未來引以為鑑」台中市府非洲豬瘟專案報告曝光 竟自誇「防疫成效顯著」台中豬瘟3首長拔官! 盧秀燕歉"媽媽做不好"挨轟政治秀
【羅開新聞中心Thomas LO台南市採訪報導 照片／大會提供／葉勇宏攝影】2025聲寶女子公開賽於十一月六日於台南市關廟的南一高爾夫鄉村俱樂部進行第二回合賽程，氣溫升高的台南地區
英國大曼徹斯特郡保頓（Bolton）爆出一起令人鼻酸的獨居死亡案件，一位年僅23歲的年輕女性夏洛特（Charlotte Leader）被發現孤寂陳屍家中，推算她已離世約莫一年之久。直到管理公司因例行檢查無法進入，報警請託破門後，這起悲劇才被揭露，由於遺體已嚴重木乃伊化，令法醫束手無策，難以判定死因，僅能用「開放式」結論結案，令人不勝唏噓。
吳進成是電視台資深美術指導，是歌仔戲天王楊麗花最信任的「大師」，也與金鐘60特別貢獻獎葉輝龍緊密合作二十餘年，被他視為指導教師。從歌仔戲的輝煌宮殿，到綜藝節目《龍兄虎弟》的太空艙舞台，吳進成設計與創造的場景與道具，構築了台灣4、5、6、7年級生，4個世代觀眾的集體回憶。職涯橫跨全民看電視的黃金盛世、第4台瓜分市場的困境及網路崛起帶來的巨大衝擊，吳進成功成身退後偶爾在網路重溫舊片，雖覺往事有趣，卻也唏噓電視產業的榮光已難復見。
富商鍾文智因違法炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，遭重判30年5月定讞，但他卻能在防逃機制啟動前成功潛逃中國，本刊追查發現，高等法院合議庭竟在「沒有裁定生效」的情況下，私自解除鍾的電子監控，更誇張的是，承審庭長邱忠義與法官陳勇松事後補製作裁定書、評議附件與理由說明，內容竟出現「未來事件」，明明是去年的裁定，卻引用鍾文智今年入出境紀綠當佐證，合理化解除電子監控的決定，涉嫌偽造文書、登載不實，法界認為，2人能一路過關躲過議處，背後恐有更深層的司法保護網。
全球股市頻創新高，市場不確定性跟著攀升，投資人對於能「主動出擊」的投資工具需求日增，有別於傳統ETF，主動式ETF最大特點正是靈活的選股與調整機制，能快速應對市場變化。投資達人「要不要來點稀飯」專訪時指出，目前市場掛牌的五檔台股主動式ETF不僅績效亮眼，部分配息也很香，而這些標的看似相似，但實則不同，投資屬性偏積極型的他，更喜歡像是00982A這類能股息價差兩頭賺的ETF。
吳進成的菜鳥時期最早接觸的是《五燈獎》《快樂小天使》與《我愛紅娘》，「 沈春華那個時候還不是主播，是兒童節目主持人。」吳進成從棚內觀察開始，之後學搭景、運鏡，再到獨立負責美術指導，最高紀錄同時兼顧戲劇、綜藝、社教類共13個節目，他劈里啪啦講了一串，一般人只記得幾個熱門節目，他卻是每個細節都清清楚楚，「早上在古裝劇，晚上就在錄《龍兄虎弟》，有時候真的會時空錯亂啊。」
紅，不只是顏色它是季節在呼吸也是心在轉折時的溫度。在秋天的邊緣光變得緩慢風開始低語那些沉默卻滿滿的思念未說的愛與重新綻放的自己都被染上一層柔軟的光暈。7種紅顏色7段心思的輾轉此時的秋日不再是告別而是一齣由內而外的呢喃劇本。
1994年楊麗花歌仔戲首次進攻八點檔，找來港星馮寶寶一起演出《洛神》，這部戲是吳進成耗費最多心力但也最滿意的作品。「《洛神》是比較精緻化的歌仔戲，所有布景、道具都重新做，我畫了一百多張圖，畫到肩膀脫臼。」吳進成還在劇中設計出可一鏡到底的場景，深得楊麗花「聖心」。
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導 圖提供/Asian Tour】兩年前在Laguna National Golf Resort Club（拉古納高爾夫俱樂部）錯失世巡賽
台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！
臉書氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前多輪系集預測顯示，鳳凰北轉並朝台灣接近的趨勢高度一致。該論壇分享歐洲模式（EC）與Google AI模式（GenCast、FNV3）最新套疊圖，指出此輪預測中的趨勢已連續多次出現，模式判斷相當穩定。目前主要分歧點在於鳳凰北轉後，...
「全民+1 政府相挺」普發現金一萬元自5日上午8時起開放登記，今（7）日輪到身分證尾數「4、5」的民眾登記，就有人擔心若錯過分流的時間該如何是好？財政部也給出答案！
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導 圖／JGTO Images】日巡賽的業餘怪物輩出，近幾年來先後誕生金谷拓実（Takumi Kanaya）、中島啓太（Keita Nak
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導 圖╱Getty Images╱LPGA提供】緊接在中國、韓國和馬來西亞之後，LPGA來到日本滋賀縣Seta Golf Course-N
近期股市震盪，群益證券投顧認為，雖然台股長期持續看多，但是短線漲多拉回震盪。由於美國聯邦政府因預算案遲未通過引發關門危機邁入第5週，數十萬公務員被迫放無薪假、社福計畫停擺、企業凍結招聘、民眾消費信心等負面影響持續外溢，預期將導致美國經濟損失擴大；且Capital Group、摩根士丹利和高盛集團CEO陸續警告投資人應做好市場回測準備，市場擔憂股市過熱。