紅，不只是顏色它是季節在呼吸也是心在轉折時的溫度。在秋天的邊緣光變得緩慢風開始低語那些沉默卻滿滿的思念未說的愛與重新綻放的自己都被染上一層柔軟的光暈。7種紅顏色7段心思的輾轉此時的秋日不再是告別而是一齣由內而外的呢喃劇本。