樹林工廠失火產生大量濃煙！柑園國小明停課一天 期中考改至下週二

新北市樹林區柑園街一段今（6）日上午10點多發生火警，一棟鐵皮屋發生大火，大量濃煙瀰漫整片天空，猛烈火舌不斷從屋內竄出，所幸無人員受困。但由於濃煙影響範圍大，樹林、三峽、鶯歌一帶都受到影響，鄰近的柑園國小緊急將500多位師生疏散至安全處所，並宣布今天下午停課。

考量校園周邊可能仍有煙霧殘留，為確保學生的健康與安全，校方決定明日11/7（星期五）全校停課一天，校園即日起至11/9暫不開放，11/10（星期一）恢復正常上課。

另外11/7正逢期中考第2天，因此調整至11/11日考試；因應停課需補課之規定，學校預定於明年1月20日（星期二）與1月21日（星期三）下午補課。

