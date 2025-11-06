樹林工廠火警 柑園國小今停課
記者蔡琇惠∕新北報導
新北市樹林區柑園街一段六日上午十一點左右發生火警，一處鐵皮工廠起火燃燒、濃煙密佈，雖無人傷亡，但工廠旁邊就是柑園國小，基於安全考量，校方緊急疏散五百多名師生到校內的大禮堂，再疏散至附近的萬坪公園，校方並宣布下午停課，七日的期中考延後。
消防局上午十一點接獲報案，樹林一處鐵皮工廠冒出火煙，趕緊派出大批人車前往搶救，經半小時後將火勢撲滅，還好工廠內無人受困未造成傷亡。據了解，兩處起火廠房為造船工廠跟成衣工廠，燃燒面積達一千四百平方公尺。
由於火警旁邊就是柑園國小，學校第一時間依校安機制全校疏散至活動中心，師生均平安無恙。教育局已派員到場協助校園災損勘查與復原作業，並請消防局儘速完成火災鑑識後，進行校舍安全評估。
考量校園部分建物受損及周邊仍有煙霧殘留，學校決定七日停課一天，並於十日恢復正常上課。停課期間，教師將提供線上複習教材及學習單，協助學生在家自主學習；另若學生有家庭照顧需求，學校亦將協助安置與照顧，確保學生安全。學校已規劃於一一五年一月二十日、二十一日下午補課。
教育局初估有八間教室及八間廁所受損，距火場最近之二、三樓教室外牆燒裂，高壓變電箱損毀導致暫時停電。教育局已協請台電搶修，並由工務單位進行校舍結構安全檢視，預計三日內完成初步復原。
