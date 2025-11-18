樹林後火車站有暗器「尖刺板」！ 犯案住戶：阻止街友躺睡

新北市樹林區某知名連鎖眼鏡行前，因街友經常躺在騎樓階梯上，最近發生了一起引發爭議的事件。某住戶為了阻止街友躺睡，惡作劇地在階梯上放置了數個「防鴿用塑膠尖刺板」。這一行為引起了眼鏡行的注意，並隨即報警求助。警方調閱監視器調查後確認，這些尖刺板是附近的37歲羅姓住戶所放。

某住戶為了阻止街友躺睡，惡作劇地在階梯上放置了數個「防鴿用塑膠尖刺板」 。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

樹林分局獲報後到場將現場6個塑膠尖刺板移除，並調閱監視器追查出，是住在附近的37歲羅姓男子放置「防鴿用塑膠尖刺板」，循線通知羅男到案時，羅男坦言，因不滿火車站常有街友睡在路邊或在階梯喝酒喧嘩，才會擅自將該物擺放在路面上。羅男後續將依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。真相大白後，也還給眼鏡行清白。

廣告 廣告

而事件也被分享到臉書社團「爆料公社二社」，「新北市樹林區樹林火車站後站行人走的地方有釘子，這樣如果行人跌倒刺到怎麼辦呢？」，貼文曝光讓網友吃驚表示「這已經涉及公共危險了」、「這太扯了吧，好誇張」。

某住戶為了阻止街友躺睡，惡作劇地在階梯上放置了數個「防鴿用塑膠尖刺板」 。（圖／翻攝自臉書爆料公社二社）

《中天關心您｜不良行為，請勿模仿！》

延伸閱讀

人生停格在15歲！「男網友不理我」苗栗國三女墜樓亡

現役軍官淪共諜遭起訴 國防部：強烈譴責叛國行為

張大春罵名嘴「腦子裝屎」無罪確定 請求賠償9千元