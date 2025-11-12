樹林捷運工地出事！特密管從天而降砸中路過轎車 捷運局回應了

羅男轎車被特密管砸中。（圖／翻攝畫面）





開車在路上竟遭天降鋼管砸中！一名羅姓男子昨天（11日）下午開車行經新北市樹林區大安路、保安街一段時，一旁樹林萬大線捷運工地施工到一半，卻突然有鋼管從天而降，不偏不倚砸中羅男的轎車，所幸僅造成車損並未造成人員傷亡，對此，新北市政府捷運工程局也做出回應了！

新北捷運工程局指出，捷運土城樹林線CQ890（樹林段）區段標工程，昨天（11日）下午3點多，在樹林區大安路上工區內，施工廠商正在進行捷運墩柱的基樁施工，依規定現場有監造人員監看及2位義交進行交管，但吊掛特密管時不慎滑脫碰撞圍籬後掉落，造成轎車損傷。

捷運工程局說，已要求施工廠商負起一切責任，針對未依職安衛規定造成事故，依契約開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討特密管吊掛高度，避免再度發生後再行復工，另外，關於車輛毀損部分也要求廠商全權負責，目前已與車主達成協議。

