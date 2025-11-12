樹林捷運工地出事 特密管從天而降砸車

新北市樹林大安路的捷運工程施工，驚傳意外，連續壁灌漿用的特密管突然脫鉤，不但撞斷圍籬，還重重砸到左轉而來的BMW轎車，幸好駕駛急煞僅車頭受損，場面險象環生。新北市捷運局表示，已要求施工廠商全權負責，並將針對未依職業安全衛生規定造成的事故，開罰至少6萬元。

駕駛急煞砸到車頭 義交目擊驚嚇擋後車

路上車來車往，施工單位竟未執行交通管制，吊車仍進行驚險的吊掛作業，只見一根長長的鐵管懸空搖晃，從車道晃到加油站一側，又回到工地，沒想到就在此時，這根至少兩層樓高的鐵管竟意外脫鉤，撞上圍籬，全程目擊的義交奮力衝出去，試圖擋住左轉而來的BMW轎車，但為時已晚，驚險場景幾乎像電影《絕命終結站》在眼前上演。

特密管意外脫鉤差點砸種轎車。圖／翻攝自Threads＠wowtchout

黑色BMW轎車的車頭被散落的水泥漿覆蓋，斷裂的鐵管不僅砸壞了保險桿，連板金也受到損傷。

黑色BMW轎車的車頭被散落的水泥漿覆蓋。圖／台視新聞

這根長長的鐵管，其實是稱為「特密管」的施工工具，用於連續壁工程的混凝土澆灌作業。

特密管用於連續壁工程的混凝土澆灌作業。圖／台視新聞製圖

驚險影片一曝光，網友紛紛留言，「台灣工安的最新力作」、「車主真是好運」、「好人一生平安」、「現在經過施工區都要往上看一下」、「所有施工一律封路才最安全」。

驚險影片一曝光，網友紛紛留言。圖／翻攝自Threads＠wowtchout

未依職安衛規定釀事故 捷運局：罰逾6萬

新北捷運局副發言人陳儀蓉表示，已要求施工廠商負起全部責任，開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討特密管的吊掛高度，至於車輛毀損部分，也要求廠商全權負責。

這起特密管脫落的事故凸顯包商忽視工安的問題，幸好並未造成人員傷亡，但對駕駛人而言，心理陰影恐怕難以消散。

新北市／黃于臻、王秋明 責任編輯／蔡尚晉

