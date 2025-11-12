樹林捷運工地鐵管從天而降 豪車引擎蓋慘砸毀

新北市 / 綜合報導

新北市樹林區大安路與保安街口捷運工地，昨(11)日下午發生工安意外！當時大型吊車正在吊掛鐵管，沒想到卻突然傾斜掉落，砸中路過的BMW轎車引擎蓋，還好沒造成人員傷亡，駕駛趕緊下車察看，明顯受了驚嚇。新北捷運局表示，會對承包廠商開罰至少6萬元，並要求停工檢討改善，車輛毀損也由廠商負責賠償。

大型吊車緩緩移動吊臂，進行吊掛作業沒想到下一秒，長長的鐵管傾斜突然掉落，黑色轎車閃避不及引擎蓋被砸中，差一點點就波及駕駛座，BMW轎車車頭全是灰，引擎蓋凹陷保險桿脫落，駕駛餘悸猶存，目擊加油站員工說：「很大聲，它掉下來之前有聽到義交在喊，喊的時候我走過去看，東西就已經掉下來了。」

再看一次驚險瞬間，當時吊臂已經轉回工地內，義交人員放行車輛，結果鐵管突然掉落，義交發現後大喊，還是來不及阻止事故，鐵管也瞬間斷成兩截，事發在新北市樹林區，大安路和保安街口，土城樹林線捷運工地，11日下午3點多，廠商正在進行，捷運墩柱施工，吊掛特密管時，疑似不慎滑脫。

記者蔡銍湣說：「新北捷運的土城樹林線，正在進行高架墩柱的施工，這個路口近期才開始施作，就發生工安意外。」路口車流量大，卻發生驚險意外，危及用路人安全，捷運局也展開調查。

新北捷運局副發言人陳儀蓉說：「開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討特密管的吊掛高度，另外關於車輛損毀部分，也要求廠商全權負責。」開車開到一半，突然飛來橫禍，幸虧沒砸到人，否則後果不堪設想。

