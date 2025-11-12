樹林捷運工地鐵管從天而降 豪車引擎蓋慘砸毀
新北市 / 綜合報導
新北市樹林區大安路與保安街口捷運工地，昨(11)日下午發生工安意外！當時大型吊車正在吊掛鐵管，沒想到卻突然傾斜掉落，砸中路過的BMW轎車引擎蓋，還好沒造成人員傷亡，駕駛趕緊下車察看，明顯受了驚嚇。新北捷運局表示，會對承包廠商開罰至少6萬元，並要求停工檢討改善，車輛毀損也由廠商負責賠償。
大型吊車緩緩移動吊臂，進行吊掛作業沒想到下一秒，長長的鐵管傾斜突然掉落，黑色轎車閃避不及引擎蓋被砸中，差一點點就波及駕駛座，BMW轎車車頭全是灰，引擎蓋凹陷保險桿脫落，駕駛餘悸猶存，目擊加油站員工說：「很大聲，它掉下來之前有聽到義交在喊，喊的時候我走過去看，東西就已經掉下來了。」
再看一次驚險瞬間，當時吊臂已經轉回工地內，義交人員放行車輛，結果鐵管突然掉落，義交發現後大喊，還是來不及阻止事故，鐵管也瞬間斷成兩截，事發在新北市樹林區，大安路和保安街口，土城樹林線捷運工地，11日下午3點多，廠商正在進行，捷運墩柱施工，吊掛特密管時，疑似不慎滑脫。
記者蔡銍湣說：「新北捷運的土城樹林線，正在進行高架墩柱的施工，這個路口近期才開始施作，就發生工安意外。」路口車流量大，卻發生驚險意外，危及用路人安全，捷運局也展開調查。
新北捷運局副發言人陳儀蓉說：「開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討特密管的吊掛高度，另外關於車輛損毀部分，也要求廠商全權負責。」開車開到一半，突然飛來橫禍，幸虧沒砸到人，否則後果不堪設想。
更多華視新聞報導
討債找錯對象！ 遭誤認收保護費 工地撂人開槍還擊
轎車疑失控自撞護欄！衝進農田後起火 3人逃出
捷運環狀線工安意外！疑地質鬆軟吊車翻覆 猛砸2車2人傷
其他人也在看
Nissan 全新大改款 Sentra 正式登場！車格加大更舒適 售價同步曝光
Nissan 今年 9 月海外發表全新大改款 Sentra，不僅導入最新設計語彙打造動感造型，煥然一新的內裝設計也進化有感，同時車格也略有放大提升乘坐舒適度，如今原廠接續宣布大改款 Sentra 率先在北美上市，提供 S、SV、SR 及 SL 共四種車型等級，當地售價為 22,400～27,990 美元，約台幣 69.4～86.8 萬元。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
國道上發生車禍該怎麼辦？關鍵步驟一次看懂｜汽車小學堂
正所謂天有不測風雲，只要把車開上路，難免有事故發生的機會。或許只是輕微擦撞，或是不幸遇上嚴重車禍。若事故發生在市區街道，處理起來還算容易，但要是發生在車速飛快的國道或快速道路上，問題可就變得棘手多了。本篇文章要帶大家熟記「國道及快速道路事故處理SOP」，危急時刻能少慌一分、多保一命。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 5 小時前
國外研究：超過 9 成車主抱怨頭燈太亮！休旅車+LED 燈被點名是主因
汽車技術越來越強大，汽車頭燈也從鹵素進步到 HID，甚至是現在主流的 LED 頭燈，雖然讓前方視線更為清晰，卻也造成對向來車的困擾，最新調查顯示，有超過 9 成車主認為汽車頭燈太亮，有 3 成車主更因此減少晚上開車出門。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲！泡水車三等級曝光，第3種慘到沒救
鳳凰颱風挾帶強風豪雨全面來襲，不僅引發各地積水災情，車主們最怕的「泡水車」問題也再度浮上檯面。許多民眾心疼愛車被泡在雨裡，卻不清楚損害程度該怎麼判斷。中古車業者Eason提醒，其實泡水車也有分等級，從輕度到重度，影響大不同，修不好甚至會變成一顆不定時炸彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波飯店30多輛車「整區泡水」 專家示警：最慘只剩1出路
鳳凰颱風帶來的豪雨讓宜蘭成為全台雨勢最猛的地區之一，氣象署更針對宜蘭縣發布超大豪雨警示。「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」不敵暴雨侵襲，地下室湧水不止，停車場瞬間成了「小型泳池」，已有超過30輛車慘遭泡水，畫面相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
影/宜蘭5親友慘烈車禍！休旅車撞路樹1輪不見 1人命危
宜蘭縣今（10日）發生慘烈車禍，有輛載著1家4口跟1名親戚的休旅車，不明原因自撞路樹，5人分受輕重傷，其中1位乘客意識模糊，還在醫院搶救，休旅車則是被撞掉一大塊，慘烈的現場影片也曝光了。中天新聞網 ・ 1 天前
Toyota Hilux大改款，帥到不像工作車！純電版同步曝光
Toyota在泰國正式發表全新一代Hilux，並以Hilux Travo作為新車命名，全新大改款是Hilux皮卡邁入電氣化時代的重要一步。不僅換上全新外觀、全新底盤與內裝介面，還首度推出Hilux Travo-e純電版本，引領Toyota皮卡家族進入新能源時代！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
26年式Subaru Crosstrek開放預訂，追加新車色、升級EDSS駕駛異常自動煞停
繼日本、北美市場陸續推出26年式Crosstrek，Subaru總代理台灣意美汽車也跟進宣布，26年式Crosstrek即日起開放預訂，一樣維持單一2.0 i-S EyeSight車型，接單價為114.8萬元，本月下訂還可獲得限量訂車禮，同步加贈原廠5年或12萬公里延長保固。針對舊年式 (正25年式) Crosstrek則是提供優惠價109.8萬元，另可享有90萬50期零利率、5年或12萬公里延長保固，並升級專用無線充電座。地球黃金線 ・ 1 天前
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！SiCAR愛車酷 ・ 22 小時前
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
影/羅東資收車逆向險撞休旅車還嗆人 警方認證開罰！
昨（9）日傍晚，宜蘭縣羅東鎮公所一輛資源回收車，行經羅東鎮維揚路時，違規跨越雙黃線逆向行駛，差點撞上對向休旅車，駕駛資收車的清潔隊員與休旅車駕駛還在現場互嗆，過程被民眾目擊並PO上網，引發網友熱議。羅東警分局今（10）日表示，資收車逆向行駛已違反道路交通管理處罰條例，最高可處1800元罰鍰。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風釀大雨！台鐵「倒退嚕」回原站 旅客冒雨改搭客運
鳳凰颱風重創北台灣交通，造成台鐵北迴線中斷、航班停飛，旅客行程大受影響！花蓮北上自強號列車被迫在礁溪、南澳站折返，乘客們冒雨步行15分鐘至轉運站轉搭客運，「全身濕透」怨聲載道。一名旅客抱怨：「台鐵應該說清楚狀況，為行動不便的人叫計程車，而不是讓所有人步行。」航空交通也遭殃，聯合航空從東京返高雄班機宣布停飛，旅客眼睜睜看著行李被運下，卻得不到退費或安置。立榮、華信12日國內線全面停飛，颱風攪亂交通，旅客叫苦連天！TVBS新聞網 ・ 13 小時前
福特CEO坦言：拆解特斯拉、中國電動車後才知道落後這麼多
據《商業內幕》周二 (11 日) 報導，福特 (F-US) 執行長法利 (Jim Farley) 在拆解特斯拉 Model 3 與中國電動車後大感震撼，他對這些競爭者的領先程度感到震驚，這促使他全面改革福特。鉅亨網 ・ 16 小時前
格上租車導入J SPACE輕露營車 打造移動式度假新體驗
在旅遊型態日益多元的當下，格上租車宣布導入全新改裝的J SPACE輕露營車，主打「輕裝出行、舒適露營」的概念，為消費者提供一種介於飯店住宿與傳統露營之間的全新選擇。此款車型以中華新世代J SPACE五人豪華型為基礎，經格上租車客製化改裝，結合木作內裝與多功能空間設計，瞄準喜愛親近自然、追求彈性旅遊方式的族群。 J SPACE輕露營車內部採全木作結構，座椅、床鋪與桌椅可依需求自由切換，最大平躺空間可容納兩位成人與一位幼童。車內配備獨立冷氣系統，即使在熄火狀態下亦可維持舒適溫度，搭配400A電池與110V家用插座，支援一般家電使用，滿足旅途中煮咖啡、使用筆電、夜間照明等基本需求。窗戶設有紗窗與遮光…CarFun玩車誌 ・ 22 小時前
Porsche Taycan Turbo GT with Weissach Package 破千萬純電四門跑車 你買單嗎？
你一定聽過電動車馬力不值錢，確實，電動科技進化速度，千匹馬力比比皆是。Porsche如何在競爭變態的電動武林攻下灘頭？答案是Taycan Turbo GT with Weissach Package。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 5 小時前
Hyundai N高性能部門純電二部曲！Ioniq 6 N正式發表、明年初開賣
Hyundai N高性能部門純電二部曲！Ioniq 6 N正式發表、明年初開賣SiCAR愛車酷 ・ 22 小時前
Venue大改印度搶先推N Line車型，都會跨界休旅運動風格全面升級
Venue才剛在印度推出大改款更新，Hyundai隨即為新世代Venue發表N Line運動化車型。建立在新一代Venue更為剛直且大膽的設計基礎，Hyundai透過更具張力的空力套件，以及運動感更為強烈的內裝細節，為Hyundai新世代都會休旅的運動化氣質加分。地球黃金線 ・ 1 天前
Aprilia SR GT 400同級沒對手！400c.c.單缸低轉扭力肯定很刺激！
Aprilia SR GT 400同級沒對手！400c.c.單缸低轉扭力肯定很刺激！SiCAR愛車酷 ・ 20 小時前
疑服用安眠藥後上路! 女自撞號誌燈桿車輛"空轉冒煙"
中部中心/王俞斐、邱俊超、李文華、林韋志 苗栗-彰化報導苗栗有女駕駛，疑似服用安眠藥後，開車上路，自撞號誌桿後，車輛不斷空轉冒煙，巡邏員警見狀，趕緊破窗將人帶下車，由救護人員送醫治療；另外在彰化彰南路，有駕駛疑似因為視線死角，轉彎時撞上行人庇護島，這已經是相同路段，第八次發生擦撞庇護島事故。女子疑似服用安眠藥後上路 自撞號誌燈桿車輛"空轉冒煙"(圖/員警提供)小客車撞上人行道上的號誌桿，車門上鎖，車輛持續空轉，冒出陣陣白煙，巡邏員警見狀，趕緊破窗救人。女駕駛神情恍惚，面對警方詢問，有些答非所問，絲毫沒察覺，自己闖下大禍。就怕車輛再移動暴衝，員警趕緊請駕駛下車，並且通知救護人員，將人送醫。自撞車禍，發生在10日下午，苗栗竹南鎮環市路三段，洪姓女子自述駕車前，曾經服用安眠藥，才會導致精神不濟。男子疑似視線死角撞上行人庇護島 直呼都是A柱死角的錯(圖/民視新聞)在彰化，也有驚險瞬間，藍色小貨車綠燈左轉，疑似因為視線死角，猛力撞上行人庇護島，車輛一度傾斜，看似就要翻覆，駕駛拚盡全力，才將車身回正。駕駛無奈，直呼都是A柱死角的錯。事故地點，在彰化市彰南路一段上，今年四月才剛完成道路改善工程，在15處路口設置庇護島，至今卻已經發生八起擦撞事故。彰南路一段上15處路口有設置庇護島 至今已經發生八起擦撞事故(圖/民眾提供)庇護島設置的本意，是保障行人通行安全，不過車輛擦撞事故頻頻上演，駕駛轉彎時，恐怕還是得更留意，減速慢行，才能杜絕事故發生。原文出處：疑服用安眠藥後上路! 女自撞號誌燈桿車輛"空轉冒煙" 更多民視新聞報導北市公車自撞施工告示牌！1大2小受傷 幸意識清楚送醫急救新北大橋死亡意外！機車從橋上噴飛 44歲男自撞護欄亡宜蘭休旅車自撞路樹「車頭全毀」 5人受傷送醫民視影音 ・ 19 小時前
桃園機場又見白牌攬客！違規駕駛鬼切加速 航警攔查險被撞
（記者許皓庭／桃園報導）桃園國際機場再度傳出白牌車違法攬客事件，一名駕駛在第二航廈外協助旅客搬運行李時，發現航 […]引新聞 ・ 1 天前