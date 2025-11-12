樹林捷運工安意外！鋼管從天而降砸車 驚悚瞬間曝光

羅男轎車被特密管砸中。（圖／翻攝畫面）





新北市樹林區捷運樹林萬大線工地，昨天（11日）下午傳出驚悚工安意外，工人在大安路、保安街一段動用機具吊掛特密管時，特密管卻不慎墜落，直接砸中行駛中的轎車，所幸是砸中車輛的前保險桿與引擎蓋，車上的羅姓駕駛並未受傷，確切事發經過與責任疏失，仍待新北捷運局等單位釐清。

工人吊掛特密管時出意外，砸中路過車輛。（圖／翻攝畫面）

據了解，這起工安意外發生在昨天（11日）下午3時許，羅姓男子駕車行經樹林區大安路、保安街一段路口的樹林萬大線捷運施工工地時，一根特密管卻從工地內往馬路上墜落。

工人急忙上前查看狀況。（圖／翻攝畫面）

當時在路口執勤的義交發現異狀，連忙上前攔阻，但鐵管仍不偏不倚地砸中羅男的轎車，所幸僅造成車損，車輛前保險桿與引擎蓋遭殃，羅男本人則是並未受傷，確切事發經過將由新北捷運局等單位進一步釐清。

有民眾行車紀錄器錄下發生經過，被分享到「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」後引起討論，網友除留言「還好不是壓到機車騎士不然一定穩死」、「真的很誇張」、「工安有做，但不多」更有人稱讚義交相當機警「保全反應超快的，還沒掉下來就發現了」、「反應好快的義交」。

義交當下及時發現，但已來不及阻止意外發生，後續在現場持續進行交管。（圖／翻攝畫面）

