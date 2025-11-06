樹林柑園街一段鐵皮屋起火 延燒隔壁倉庫

(新北市消防局提供)

記者黃秋儒／新北報導

新北市樹林區柑園街一段一處鐵皮屋工廠今（6）日10時59分發生火警，一層樓鐵皮屋冒出火煙，無人員受困，新北市消防局出動40車93人前往搶救，到達現場時工廠及隔壁倉庫全面燃燒，不會有延燒之虞。

北市消防局指出，鄰近的國小師生已疏散至安全區。

新北市環保局提醒，經模式模擬煙霧及部分異味可能往下風處飄散，預估影響範圍包括：新北市三峽區、樹林區、鶯歌區，提醒鄰近居民緊閉門窗、外出記得配戴口罩，避免發生身體不適、保護呼吸道健康！另因大氣條件變化快，環保局將持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為。