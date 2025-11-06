樹林柑園街一段鐵皮屋起火 延燒隔壁倉庫

其他人也在看
桃園南門市場暗夜大火 精華區幾全毀 短期恐難營運
桃園市桃園區南門市場的文化街攤販昨（5）日晚間9點30分左右發生火警，火勢迅速延燒、濃煙竄升，南門市場最熱鬧的區域幾被燒毀，周邊路段煙霧瀰漫，桃園市消防局獲報出動桃園、龜山區消防分隊趕往灌救，83歲劉姓老翁由消防人員帶出，所幸未受傷；南門市場短時間恐難以營運。自由時報 ・ 5 小時前
桃園南門市場大火燒毀三分之二區域！攤商百萬貨付之一炬痛哭失聲
[Newtalk新聞] 位於桃園市桃園區的南門市場晚間發生嚴重火警，現場甚至不斷傳出爆炸聲響，嚇壞附近居民。警消獲報後從火場中驚險救出一名83歲老翁，所幸老翁並未受傷。桃園市長張善政今（6）天凌晨表示，火勢已經在昨日晚間11點50分獲得控制，但市場大約有三分之二的區域受損，情況相當嚴重。 桃園市消防局5日晚間9點35分接獲通報，桃園區文化街南門市場發生火警，於是立刻派遣轄區分隊前往，出動消防人員79名、消防車35輛、救護車2輛搶救，到場後發現是地上1層鐵皮結構建築物起火，馬上布置水線灌救，並在火場引導帶出一名83歲老翁，還好老翁沒有受傷。 南門市場是桃園市規模最大的傳統市場之一，突如其來的惡火造成慘重損失。有攤商才進貨百萬，在大火中付之一炬。張善政凌晨在臉書發文寫道，這場大火的火勢一度很猛烈，消防局第一時間封鎖周邊並全力搶救，避免延燒，經過數小時灌救，火勢已在5日晚間11點50分獲得控制，初步研判，市場大約有三分之二區域受損，情況相當嚴重。 多位市議員也紛紛透過社群平台呼籲市民切勿靠近火災現場，務必關緊門窗，避免吸入濃煙，並感謝消防人員的辛苦付出。桃園市議員余信憲在臉書Po文驚呼：「天新頭殼 ・ 3 小時前
秀峰橋驚傳女子墜基隆河！1HR飄5公里至下游 送醫不治
首次上稿：11/04 14:55更新時間：11/04 16:15（更新落水女子不治）即時中心／顏一軒、李美妍報導最新消息！今（4）日中午12時27分許，新北市瑞芳區三爪子坑路2號（秀峰橋前）有一名女子不明原因從橋上墜入基隆河中；警消獲報後立刻出動前往搶救。孰料東北角地區下起大雨，河流湍急，救難人員無法迅速攔住落水女子，一路往下游漂流，在四腳亭地區的國芳橋下方才獲救，但已失去生命跡象，送醫搶救中後仍回天乏術，已緊急通知家屬。消防局接獲通報後，立刻派遣瑞芳、瑞亭、汐止等分隊前往搶救，但因雨勢過大，河流湍急，身穿深色衣物的落水女子，一路向下漂流，約過1小時，才於5公里外的國芳橋將其攔下，救上岸際。救護人員查看發現，該名女子年約40至50歲，已無呼吸、心跳，趕緊將其送往瑞芳礦工醫院搶救；警方目前已調閱落河處的周邊監視器，釐清女子落河原因，並循線追查其身分，通知家屬到場。經瑞芳礦工醫院搶救無效，於14時40分宣告急救無效已死亡。原文出處：快新聞／秀峰橋驚傳女子墜基隆河！1HR飄5公里至下游 送醫不治 更多民視新聞報導驚險! 騎士搶黃燈撞雙載機車 駕駛偏離車道撞整排機車國道8車連環撞 大客車衝進事故現場！1女斷氣送醫宣告不治悚！桃園龜山深夜「小貨車遭毒駕車擦撞」失控斷兩截 駕駛身亡民視影音 ・ 1 天前
桃園南門市場深夜大火 張善政：會全面協助攤商度過難關
桃園市桃園區的南門市場昨（5）日21時35分傳出火警，現場火勢猛烈、濃煙四竄，甚至時不時傳出爆炸聲響，警消接獲通報後立即出動進行搶救，約於23時50分控制火勢。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
桃園南門市場火警情況嚴重 張善政漏夜發聲：令人相當不捨
桃園市桃園區最大的傳統市場南門市場晚間遭遇惡火，現場火勢猛烈、持續有濃煙及爆炸聲響、臭味竄出。桃園市長張善政今（6）天凌晨在臉書發文說，南門市場陪伴許多桃園人長大，如今被火焰吞噬，令人相當不捨。中廣新聞網 ・ 6 小時前
清除中橫落石 推土機墜百米溪谷起火駕駛亡
花蓮縣 / 綜合報導 中橫公路台8線花蓮路段，林姓男子開著推土機要清除坍方落石，但一個不小心撞到山壁，又撞到護欄，結果連人帶車翻落溪谷，起火燃燒，警消趕到現場時，男子被壓在推土機底下已經死亡。救難隊人員沿著繩索下降百米深的溪谷，來到翻落的推土機旁，發現駕駛林姓男子已經沒有生命跡象，救難人員用擔架把男子搬運上路面，警方調查，推土機駕駛林姓男子，當時開著車輛沿中橫公路台8線由東往西行駛，準備前往147K處清除坍方土石，結果在169.7K處時，車輛疑似擦撞山壁意外隨即發生。新城分局四組組長吳俊義說：「不慎擦撞右側山壁後，再衝撞對向護欄，連人帶車掉落溪谷約100公尺處。」男子連人帶車翻落100多公尺深的溪谷，車輛隨即起火燃燒，消防隊抵達時發現男子被壓在車子底下，新秀消防分隊小隊長金澔說：「傷者已明顯死亡，並且被壓在車子下，我們立即將傷患脫困。」消防局出動吊臂車，並利用繩索把搬運男子的擔架吊上路面，由於意外現場沒有監視器，詳細肇事原因，警方還要調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
台鐵施工誤觸高壓電！ 外包工人全身40%燒燙傷
宜蘭縣 / 綜合報導 台鐵東澳車站昨(5)日發生嚴重的觸電意外！55歲的外包商工人在月台施工，不慎碰觸到2萬5千伏特的火車車道高壓電線，當場被電擊，全身嚴重燒燙傷緊急送醫。一列火車經過後，月台上突然爆出一陣火花隨著冒出白煙，因為有名工人被電擊，一旁的另外幾名工人全都嚇得呆住，隨後救護人車獲報趕到，消防救護人員說：「來，再來。」緊急把人送上救護車，一路開往醫院急救，醫院保全人員說：「說是2萬5千伏特電到啊。」昨日上午10點多，台鐵宜蘭東澳車站這起意外，事發點就在第二月台，當時現場正在進行月台加高工程，55歲的簡姓工人灌漿後使用刮刀抹平時，疑似因為工具太長，不慎碰觸2萬5000伏特高壓電線而遭受電擊，全身多處燒燙傷。羅東博愛醫院急診醫學科主任許智翔說：「這位工人有臉部的擦傷與頸部，四肢及軀幹大面積的燒燙傷，大概2到3度，表面積約40%，那生命徵象穩定。」事故發生後，現場已經停止施工，台鐵第一時間通報勞工單位。宜蘭縣府勞工處副處長李芳菁說：「宜蘭縣政府這邊已經轉知勞動部職安署，那職安署這邊也會就整起事件來去做調查，釐清責任的歸屬。」台鐵同時也依合約，要求承包廠商檢討，警方與鐵路單位，目前進行調查，施工安全措施是否到位，來釐清事故發生的詳細原因。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前
攤販燒到剩骨架！桃園南門市場「火燒4小時」張善政：2/3受損，災情嚴重
桃園市南門市場昨（5日）晚間發生火警，由於部分攤商存放瓦斯桶，現場不時發生氣爆，市場瞬間陷入火海，火勢到今日凌晨1時許才撲滅。市長張善政深夜發文表示，經搶救後初步研判，市場約有三分之二區域受損，災情嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
粿粿爆婚變不倫王子！陶晶瑩首發聲痛批不忍了：就是吃人夠夠的感覺
范姜彥豐和粿粿的婚變風波越演越烈，在范姜踢爆粿粿與王子（邱勝翊）大搞婚外情後，雙方更是多次在網路上隔空交火，引發熱烈討論。如今陶晶瑩（陶子）在Podcast節目也評論此風波，她認為出軌就是會傷害很多人，「我覺得就是有一種吃人夠夠的感覺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 13 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 23 小時前
王子道歉范姜彥豐！賠償金分期遭拒 徵信社再發聲吐「粿王裸擁」真相
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。對此，立達徵信社執行長謝智博再次發聲。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 3 小時前
網紅稱手握「粿粿王子大尺度照」！驚天大瓜公開 網朝聖全看傻一面倒
范姜彥豐指控粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。網紅「玉米泉哥」在社群平台爆料4件事，包括「粿粿0嫁妝」、「18萬投資飲料店」、「婚後靠CP曝光才開始賺」及「握有粿粿及王子大尺度照片」，不過5日晚間公開的爆料內容，不少網友直言「我到底看了什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 20 小時前