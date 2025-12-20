樹林武林國小風雨球場開工 廖宜琨為學童打造安心運動環境

248251220a02

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員廖宜琨日前前往樹林區武林國小，出席風雨球場動工典禮，並與在地里民一同見證校園建設的重要時刻。廖宜琨表示，歷經多方協調與努力，最終成功爭取1871萬經費，打造全天候運動空間，改善校園長期受天候影響的使用困境，為地方教育建設再添具體成果。

廖宜琨說明，這座風雨球場的誕生，來自地方長時間反映需求與多次現勘討論。他一路陪伴學校與家長奔走協調，期盼孩子擁有不受天氣限制的運動與活動場域，「對學生而言，穩定、安全的空間，是成長過程不可或缺的一環」。

廖宜琨指出，武林國小籃球隊曾在全國國民小學籃球錦標賽拿下亞軍，實力備受肯定，卻因校內缺乏室內體育館，每逢雨天只能移動到教師停車場練球。訓練空間不足、空氣不流通，讓小球員無法專心提升實力，這樣的景象也成為他心中放不下的課題。

如今隨著風雨球場動工，未來學生不論遇到下雨或烈日，都能安心運動與學習。廖宜昆強調，這座場地不只是操場，更是一份對孩子與家長的承諾，象徵教育環境持續進步。

廖宜琨特別感謝立法委員蘇巧慧在中央協助爭取建設經費，讓地方需求得以落實。同時感謝金寮里里長楊淑惠、光興里里長何明峰共同反映里民心聲，促成建設順利推進。

廖宜琨表示，未來仍會持續為地方與孩子努力，讓校園設施更加完善，為下一代打造更安全、更友善的學習與成長環境。

照片來源：新北市議員廖宜琨臉書翻攝

