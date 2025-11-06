樹林沙發訂製首選 從貓抓布開始 打造寵物家庭安心日常

樹林傢俱店推薦：親訪實體門市，實際體驗更安心（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

生活中心/綜合報導

樹林沙發工廠 從職人起家 三十年沙發工藝傳承 售後服務一等一沙發推薦

網購家具雖方便，但無法試坐、無法體驗材質，仍讓許多消費者望之卻步。正因如此，一張真正舒適、耐用又能貼近生活需求的沙發，成為人們追求的日常奢侈品。

隱身於新北樹林的愛莎家居沙發床墊，是一家低調卻深具實力的樹林沙發工廠品牌。走過三十多年，它以紮實的沙發職人製造精神與誠信經營聞名，是北部沙發工廠中的職人工藝代表。創辦人吳先生於 1986 年創立。他以紮實的手工與對品質的執著，打造出無數張「坐得住一輩子」的好沙發，也奠定品牌後續的信任基礎。

廣告 廣告

如今，這份工藝精神在第二代掌舵人Harry手中延續。年輕一代不只傳承，也重新定義「職人沙發推薦」的價值，不再只是標籤，而是一種誠實設計的象徵。

樹林三人座沙發哪裡買？適合大空間家庭的實用款（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北客製化沙發 從工廠到客廳 轉型新北平價沙發品牌



「再好的沙發，沒人知道也沒用啊。」Harry語氣中帶著堅定，這句話成為愛莎家居沙發床墊品牌轉型的起點。

接手父親事業後，他看見傳統代工業的侷限，毅然帶領團隊從幕後走向前台，讓這家樹林沙發工廠成功蛻變為深受消費者信任的新北客製化沙發品牌，走向網路直營與實體體驗並行的模式。更大膽取消中間商抽成，秉持「合理價格、售後服務」的理念，讓好沙發以真實的價值回到每個家庭。也讓愛莎被視為新北平價沙發品牌代表之一。



Harry強調：「我們不是要做最大，而是要做得誠懇。」品牌從樹林出發，結合龜山與桃園的展示空間，以誠意、品質與服務取代華麗包裝，實踐屬於台灣在地的設計力量。

新北防抓沙發品牌，堅持職人工藝與耐用品質（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北貓抓布沙發、可拆式沙發布料 讓生活更耐用也更好看

在競爭激烈的北部家具市場中，愛莎家居沙發床墊憑藉創新設計與實用精神脫穎而出。其中最受矚目的，莫過於品牌推出的新北貓抓布沙發系列。這款沙發結合可拆式沙發布料、結合防潑水、抗刮耐磨等實用設計，不僅外型簡約百搭，更能兼顧生活中的真實需求，成為許多養貓家庭與租屋族的心頭好。



「家具如果不能和生活共存，它就失去價值。」Harry說。於是，愛莎不只設計貓抓布沙發，也延伸推出新北電動沙發、沙發床、滑軌沙發等系列，甚至可以調整坐感與沙發尺寸修改，選材質製作沙發，滿足不同坐感需求與空間需求。



從顏色、尺寸、腳架到材質，消費者都能自由客製；再搭配品牌自家的床墊與家具系列，讓每件作品都能貼近生活脈動。愛莎家居相信，家具不應只是擺設，而是陪伴人生每一階段的溫柔存在。

廣告 廣告

北部客廳布置推薦，設計感傢俱選購指南一次看懂（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

桃園龜山沙發展示中心 兩代攜手打造北部沙發工廠的生活理想國



如今，愛莎家居沙發床墊在桃園沙發展示中心與新北樹林門市同步展出，不僅是產品展示，更是品牌精神的延伸。

每位走進體驗館的顧客，都能現場感受沙發布料、試坐舒適度，甚至了解內部結構。這種開放透明的態度，讓愛莎從傳產變身「生活創作者」。

「我們不只是賣家具，而是一起創造家的樣子。」第二代掌舵人Harry表示，愛莎以北部沙發工廠為根，將兩代職人的堅持與溫度，化為每個家的舒適日常。



想認識這個沙發工廠轉型品牌？這裡幫你整理好了



Q1：這間家具品牌真的有自己的工廠嗎？

是的，品牌最早是從新北樹林沙發工廠起家，已有超過三十年製造經驗。至今仍保有工廠產線，並由第二代將工廠優勢轉型為面對消費者的品牌經營模式。



Q2：愛莎的產品都是台灣製造嗎？

目前多數沙發與床墊皆為MIT 台灣製造，並在樹林工廠完成組裝。品牌主打沙發推薦，並公開使用布料、內材結構、售後服務保固等資訊，提升消費者信任。



Q3：如果我住在北部，哪裡可以看到實體？

品牌在新北樹林與桃園龜山皆設有展示據點，包含沙發展示與床墊展示店面，讓消費者能實際試坐、試躺、搭配空間，減少線上購買的不確定感。



Q4：品牌強調「不做家具巨頭」是什麼意思？

他們希望不以規模制勝，而是以每位顧客的生活需求為核心。無論是客製化沙發或小坪數空間搭配建議，他們提供的是一種貼近生活、容易實現的家居解決方案。



《愛莎家居沙發床墊》

官方網站：https://rink.cc/8kr3g

官方IG：https://rink.cc/g89oy

官方FB：https://rink.cc/lsuzt

參觀資訊：https://rink.cc/jgrkx

【新北展示據點】

地址：新北市樹林區西圳街二段80巷5弄14號

連絡電話：(02) 2668-6343

Google地圖：https://rink.cc/6cmvj

【桃園展示據點】

地址：桃園市龜山區文三三街6巷13號

連絡電話：(03) 328-1330

Google地圖：https://rink.cc/asj5d

（最新資訊請以商家公告為準）