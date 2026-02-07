樹林海砂屋自主都更案開工

樹林潭興街一處海砂屋自主都更案開工動土。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市樹林區潭興街一處海砂屋自主都更案七日開工動土，將興建三棟地上十五層、地下三層，共計一百七十七戶的住宅大樓。

城鄉局指出，本案基地原為屋齡逾三十年的五層樓公寓，民國九十五年被鑑定為海砂屋後，住戶發起自主更新，從成立更新會到取得住戶最大共識重建家園，並在市府都更推動辦公室輔導下，讓社區重建流程變得更加透明與順暢。

面對海砂屋崩落的恐懼與居住安全威脅，更新會與住戶歷經無數次溝通、協調與意見磨合，憑藉著對「安全家園」的共同渴望跨越重重門檻，在今年一月順利完成全區建物拆除。

城鄉局表示，本案響應新北勢「都更二箭」政策，透過提高基準容積加給，將興建二棟地上十五層、地下三層，共一百七十七戶的住宅大樓；除提升居住品質，更新後並將回饋設置「公共托老中心」，將原本的危險建築轉化為具備公益性的宜居空間。

城鄉局表示，為加速危險建築物重建，民眾除一般都更，也可透過防災都更二點零專案計畫、危老都更等多元重建途徑；目前新北市辦理海砂屋鑑定案件有一百五十四案，超過半數已進入都更及重建程序，其餘持續協助整合。截至今年一月二十一日多元都更案已累積申請二千一百九十三案，累計核准一千五百四十一案，市長侯友宜任內核准量是過去二十年的九倍以上。未來將持續推動全市危險建物重建。