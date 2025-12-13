樹林濟安宮五朝圓醮徒步遶境登場 警方動員66人力維護交通秩序

【警政時報 徐煜勝/新北報導】樹林濟安宮將於今（13）日舉行「樹林濟安宮酬恩祈安五朝圓醮徒步賜福遶境」活動，預計吸引約1,500名信眾及10餘陣頭共同參與，場面盛大。為確保遶境活動順利進行及維護沿線交通安全，樹林警分局將動員警力35名、義交31名，於活動期間針對重要路段與路口實施彈性交通管制。

樹林警分局長王子雄前往與廟方人員溝通協調以期活動圓滿。（記者徐煜勝翻攝）

警方指出，本次遶境隊伍將行經樹林區多處重要幹道，包括保安街、中山路（涵蓋一段至三段部分路段）、中華路、博愛街、鎮前街及東榮街等，沿線周邊預期將出現人潮聚集及短暫交通壅塞情形，提醒用路人多加留意。

為確保活動安全與交通順暢，樹林分局長王子雄特別率領相關幹部，多次與廟方進行現場會勘與路線討論，事前完善各項勤務規劃。警方表示，活動當日交通管制與封路措施將依現場實際狀況彈性調整，以降低對民眾交通的影響。

樹林警分局也呼籲市民朋友，遶境當天人潮眾多、車流緩慢，遶境隊伍行進時間較長，請用路人行前先行規劃替代路線，儘量避開活動路段，並配合現場員警及義交志工指揮，減速慢行、注意行人安全。

如需前往樹林交流道、板橋方向或三峽方向等主要幹道，建議提早改道以節省行車時間。活動期間如有任何需要協助，民眾可撥打110，或聯繫樹林分局（02-2681-2102）尋求即時服務。

