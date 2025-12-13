樹林濟安宮南北保生大帝賜福遶境 薪火相傳祈求平安

記者林普天／新北市報導

今(13)日，財團法人新北市樹林濟安宮辦理「酬恩五朝圓醮—南北保生大帝徒步賜福遶境」活動，南北神尊齊聚樹林街區賜福，一早滿滿信眾已擠爆廟埕，新北市長侯友宜上午也特別前往濟安宮參拜，祈求市政順利，市民安居樂業。

侯友宜表示，宗教信仰是凝聚社區的重要力量，濟安宮歷史悠久、香火鼎盛，是樹林當地重要信仰中心，秉持保生大帝普渡濟世精神，長期投入公益慈善、發放弱勢族群慰問金、學生獎助學金、輪椅補助等，並在發生災難時捐款賑災，年年榮獲新北市績優宗教團體表揚。這次活動規模盛大，也感謝每間參贊廟宇、每位信徒、志工，為了這次遶境，從清晨開始忙碌，讓活動能順利進行。

廣告 廣告

樹林濟安宮董事長陳黃綠妹說，濟安宮於108年舉辦「東遷百年五朝清醮」，今年辦理「酬恩祈安五朝圓醮」，象徵信仰薪火相傳，並祈求地方平安、百業興盛。圓醮不僅是宗教儀式，更具凝聚社區、弘揚傳統文化的重要意義。

新北市民政局指出，五朝圓醮活動，不只是傳統信仰科儀，更融入了藝文與公益，長達一個月的系列活動，不只展現了宗教文化創新，也顯示出宗教信仰的力量。12月17日至12月21日圓醮期間，廟內茹素5日，民眾可備花果前往濟安宮、樹林興仁夜市醮壇參拜，祈求平安順遂。

新北市長侯友宜向保生大帝奉獻金牌。(新北市政府提供)