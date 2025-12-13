樹林濟安宮賜福遶境 侯、劉、蘇同場

新北市樹林濟安宮13日舉行「酬恩五朝圓醮—南北保生大帝徒步賜福遶境」，南北神尊齊聚樹林街區賜福，吸引超過1500名信眾及與10多個陣頭參與，上午8點左右，眾多信眾擠爆廟埕。新北市長侯友宜、副市長劉和然特別前來參拜，祈求市政順利，市民安居樂業。將代表民進黨參選下屆新北市長的立委蘇巧慧及議員廖宜琨也前來參香祈福。

濟安宮歷史悠久、香火鼎盛，是樹林當地重要信仰中心，秉持保生大帝普渡濟世精神，長期投入公益慈善、發放弱勢族群慰問金、學生獎助學金、輪椅補助等，並在發生災難時捐款賑災，年年榮獲北市績優宗教團體表揚。

遶境活動開始前，侯、劉、蘇3人禮貌握手寒暄，等待儀典的期間，侯、蘇頻頻交頭接耳說「悄悄話」，隨即3人與廟方人員一起抬著保生大帝神駕遶境。

侯友宜表示，宗教信仰是凝聚社區的重要力量，遶境活動規模盛大，象徵信仰薪火相傳，並祈求地方平安、百業興盛。

樹林濟安宮董事長陳黃綠妹說，濟安宮於民國108年舉辦「東遷百年五朝清醮」，今年「酬恩祈安五朝圓醮」不僅是宗教儀式，更具凝聚社區、弘揚傳統文化的重要意義。遶境活動是文化交流盛會，集結藝陣，展現武藝神將、北管鼓吹、龍鳳閣、藝閣、科儀表演等豐富傳統文化，宛如1場藝術嘉年華。

民政局說，五朝圓醮活動是傳統信仰科儀，還融入了藝文與公益，長達1個月的系列活動，展現了宗教文化創新，也顯示出宗教信仰的力量。12月17日至12月21日圓醮期間，廟內茹素5日，民眾可備花果前往濟安宮、樹林興仁夜市醮壇參拜，祈求平安順遂。