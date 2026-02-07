社會中心／綜合報導

新北市樹林火車站前，今天（7）早上發生一起警匪追逐。白色小客車，因違規跨越雙黃線，遭警方攔查，沒想到駕駛假意配合停車，下一秒竟突然倒車衝撞，再加速逃逸，過程中還波及一名騎士和員警。初步調查，原來駕駛是通緝犯，警方正積極追緝到案。

鳴笛聲響劃破天際，員警拿著警棍在白色轎車旁，對著駕駛座車窗，猛烈敲擊！一下、兩下，力道之大，車窗當場破裂，駕駛嚇得趕緊踩油門，落荒而逃，上演一場警匪追逐戰！

廣告 廣告

驚險過程，全被對向駕駛拍個正著。白色轎車不只車窗破裂，連後方保桿都脫落一大半，零件搖搖欲墜，會這麼著急落跑，原來他是名違反藥事法的通緝犯。

樹林副所長蘇孟承：「發現違規自小客車，隨即進行盤查，但該自小客車假裝配合，倒車波及後方普重機後，值勤同仁隨即以警棍擊破駕駛座車窗，但犯嫌仍加速逃逸」。

樹林火車站前警匪追逐！通緝犯拒檢衝撞波及「騎士+員警」

樹林火車站前警匪追逐。（圖／民視新聞）

事發在新北樹林火車站，週六上午11點，這名54歲楊姓男子，違規跨越雙黃線，遭警方攔查，先是假裝配合，卻突然倒車，撞上後方機車。員警持警棍擊窗要逮人，但過程中不小心受傷。只是最後還是被男子逃掉了，警方沿線展開追查。

樹林副所長 蘇孟承：「過程中同仁遭玻璃劃傷，仍持續追捕，為顧及用路人安全，同仁立即通報攔截圍捕，目前已過濾監視器掌握犯嫌身份，並積極查緝中」。

樹林火車站前警匪追逐！通緝犯拒檢衝撞波及「騎士+員警」

樹林火車站前警匪追逐。（圖／民視新聞）

駕駛作賊心虛，逃的了一時，逃不了一世，後續被逮，也該為自己的行為，付出代價。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：樹林火車站前警匪追逐！通緝犯拒檢衝撞波及「騎士+員警」

更多民視新聞報導

李千娜《世紀血案》失言！21歲女兒挨轟：妳媽覺得滅門不重要

年近30人生遇瓶頸！她自嘲「沒錢的社畜」全場共鳴

林宅血案成凶宅賣不掉！全靠「這1民間力量」伸援手

