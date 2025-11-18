樹林火車站階梯驚見「尖刺」 37歲男不滿街友聚集擺防鴿板趕人遭法辦
新北市樹林區37歲羅姓男子，不滿樹林火車站後站行人階梯常有街友聚集，竟自行在階梯上放置6塊防鴿用塑膠尖刺板，企圖藉此驅離街友，但附近民眾擔心危險物品恐造成意外，將此事放上社群網站引發議論，警方獲報後立刻到場將尖刺板移除，並將羅男依妨害公眾往來安全罪嫌送辦。
樹林警分局表示，警方近日網路巡查時發現民眾貼文，稱樹林區後站街某家店前地面有釘子，警方立即前往查處，現場發現地面放置防鴿用塑膠尖刺板，除立即排除，以避免造成危害，並追查來源。
警方調查確認尖刺板為羅姓男子所放置，羅男向警方表示，因不滿該處周遭常有街友停留，認為影響環境觀感，於是擅自將尖刺板放置於路面，警方訊後則將他依刑法第185條妨害公眾往來安全罪嫌，函送新北地檢署偵辦。
