樹林興仁夜市 試辦循環餐具

新北市府經濟局攜手環保局於六日、七日兩晚在樹林興仁夜市試辦「環境永續新生活、循環餐具推廣活動」，推出「迺夜市‧餐具新主張」，以「免租金借用」及「押金換折扣」等優惠措施，鼓勵消費民眾體驗循環餐具的便利與衛生，減少一次性餐具使用，共同邁向減塑及環境友善。

經發局長盛筱蓉表示，夜市及傳統市場作為庶民經濟的重要場域，透過餐具回收與再利用以有效減少廢棄物生成，逐步實現「淨零碳排放」。

環保局指出，夜市及傳統市場是一次性餐具、吸管及外帶包材使用最頻繁的場所，市府近年針對夜市及公有零售市場推動轉型為「不塑場域」，希望降低塑膠製品用量；這次首度媒合循環餐具業者進駐樹林興仁夜市，提供民眾租借體驗，使消費者實際感受循環餐具的便利性及衛生度，進而提升綠色消費意識與日常環保選擇。

經發局表示，這次試辦導入「免租金，及押金換折扣」的創新機制，以低門檻方式鼓勵民眾租借環保餐具於指定攤商消費使用，這兩天的活動每日提供三百份環保餐具供民眾支付押金後即可免費租借，押金於餐具歸還後退回；另活動每日前二百名租借者可獲得廿五元折價券一張，折扣優惠不限攤位類別使用，達到既維護環保又促進夜市消費的雙贏局面。

市場處長李長奎表示，這次跨局處合作推動「迺夜市‧餐具新主張」活動，希望讓民眾在日常生活中自然參與環境保護，尤其在夜市有效減少一次性廢棄物，共同朝向「全民參與、減塑環保」的方向前進。