樹林藝文中心 議員促檢討費率

樹林藝文中心場地租借費率偏高，引發藝文團體詬病。議員呂家愷說，租金過高對中小型藝文單位與創作者構成負擔，導致租借意願低落，市府應檢討收費標準，訂定分級費率、公益使用減免規則。文化局說明，根據成本效益、實際使用狀況訂定收費標準，為扶植表演團隊，亦接受申請補助。

樹林藝文中心演藝廳鄰近樹林火車站，是新北市首座擁有4面式觀眾席的場館。演藝廳可變換成單面、3面及4面式觀眾席，最多可容納近500位觀眾。

呂家愷指出，多位在地藝文團體及表演者反映，樹林藝文中心場地租借費用偏高，導致租借意願低落，甚至轉向其他縣市或非正式場域辦活動。藝文團體更稱，現行收費標準未設有公益團體優惠或青年創作扶助機制，文化資源集中於財力較雄厚的單位，違背文化平權初衷。

廣告 廣告

呂家愷建議市府檢討現行場地收費標準，比照其他縣市作法，訂定清楚分級費率、公益使用減免規則。透過租金調降與彈性使用制度，活化樹林藝文中心的場域效能。

根據新北市藝文展演場地使用收費標準，演藝廳上午收費8000至1萬元、下午1.2萬至1.5萬元、晚間則為1.5萬至2萬元，排練室不分時段一律2000元，逾時再按時收費。

文化局說明，場地使用收費參考國內其他縣市收費標準，就場館使用成本、效益及實際狀況訂定。文化局提供演藝活動補助申請，提供經費挹注，受補助單位免收場地費用；政府機關藝文交流活動或由文化局協辦活動可打5折或75折。