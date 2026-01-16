樹林行動治理 推進捷運土城樹林線六年後完工

新北市長侯友宜今（十六）日與樹林區四十二位里長座談交流。（圖：新北民政局提供）

新北市長侯友宜今（十六日）率領市府團隊前往樹人家商舉辦樹林區「行動治理座談會」，與在地四十二位里長交流。侯友宜強調，樹林正處於翻轉關鍵期，除捷運土城樹林線全面動工（預計一二○年完工），市府全力推動大柑園開發、防洪三期及機五周邊開發等多項重大計畫，納入「新北大巨蛋」選址評估，展現將樹林打造為新北核心發展區決心。

在發展願景上，侯友宜指出，大柑園地區開發案、機五周邊區域與防洪三期開發是帶動樹林轉型的三大引擎，市府正加速區段徵收與都市計畫審議，期望透過土地重整引進新興產業，並強化河岸防洪機能。此外，市府同步佈建污水下水道基礎建設，完善環境，全面提升居民生活品質。「新北大巨蛋」選址方面，侯指出，樹林區具備捷運軌道優勢與發展腹地，是市府重點評估方向之一，未來若能落腳樹林，將成為帶動地方觀光與運動產業新地標。

基層交通改善，透過「城市減法」主動拆除保安、坡內、文化等三座使用率低的陸橋，還給市民清爽天際線。同時任內成功打通育英街、太平路等五條瓶頸道路，落實「里里相通」目標，讓在地交通路網更順暢便捷。針對里長關切治安與休憩議題，警察局優先增補北大派出所警力；關於里長提案彭厝萬坪公園與第八平面停車場活動中心案，市府積極向中央爭取共構興建。民政局統計自一○八年至今，樹林區里長提案解列率高達九六％。