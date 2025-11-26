樹林詭異車禍 機車撞行人騎士不治亡

莊男與行人發生事故，送醫後傷重不治。翻攝畫面

新北市樹林區今（26日）晚間發生死亡車禍事故，1名35歲莊姓機車騎士與51歲賴姓行人發生碰撞，造成2人皆受傷送醫，但莊男送醫之後傷重不治死亡，警方初步研判，事故發生原因為行人擅自穿越馬路，但詳細肇事責任仍待進一步調查釐清。

今日傍晚6點26分，莊男騎乘機車行駛於樹林大漢溪題外便道，行經案發地點時，碰到要穿越馬路的賴男，疑因閃避不及撞上賴男，莊男連人帶車倒地，賴男也受傷，2人皆被送醫救治，不過莊男傷勢嚴重，到院搶救後不宣告不治死亡。

警方獲報後趕往現場事故處置並徒步交通疏導，避免二次事故發生，初步研判，事故發生原因為行人擅自穿越馬路，不過詳細的肇事責任上帶進一步調查釐清。



