樹林警分局主辦移工座談會！跨機關協作織起社區安全防護網

新北市樹林區設有工業區，外籍移工人數眾多，為精進移工管理效能並強化犯罪預防意識，樹林警分局於昨（6）日下午3時，舉辦「外籍移工生活管理暨犯罪預防宣導座談會」。本次會議由分局長王子雄主持，邀集轄內聘雇移工達20人以上之業者、仲介公司及移工易聚集場所負責人共商對策。此外，並邀請新北市政府勞工局外勞服務科科長賴彥亨、警察局外事科科長陳鴻堯及移民署新北市專勤隊副隊長邱耀雍等相關單位，透過跨機關協作，共同守護樹林治安平穩。

本次座談會內容多元且務實。首先，勞工局外勞服務科科長賴彥亨針對移工生活管理及勞動法令進行宣導；隨後，由外事科科長陳鴻堯解析轄內常見的涉外案件態樣；移民署則針對移工非法打工等相關規定加強提醒。因適逢春節將至，會中特別強調連假期間的生活管理，並呼籲業者與仲介落實移工關懷，共同防範聚眾滋事或違法失聯，確保移工在臺期間能守法安居，安心過好年。

樹林警分局長王子雄表示，外籍移工是推動地方建設與經濟的重要夥伴，但隨人數增長，伴隨而來的治安隱憂不容忽視。會中除了針對「識詐、防毒、交通安全」等進行宣導外，也特別安排意見交換時間，聽取業者與仲介在第一線管理上的實務困境，並由勞工局、移民署等單位即時解答，提供行政與法規上的支援與說明，強化公私部門間的聯繫管道。

樹林警分局指出，此次座談會圓滿落幕，特別感謝樹林區轄內美正紙器、宏于電機、聯賓塑膠、新日興、全球傳動科技、南亞電路板、尖點科技、京凌電子、佳騰工業、漢欣精機、魔術食品、金亞金屬、中化合成、先進工業等股份有限公司及外籍小吃店、商店等56間業者積極參與，以及新北市勞工局外勞服務科科長賴彥亨、警察局外事科科長陳鴻堯、移民署新北市專勤隊副隊長邱耀雍等專業團隊的鼎力支持。透過政府、企業與民間商家的公私協力，不僅能有效精進移工管理，更為樹林地區織起了一張安全防護網，共同創造更優質、舒適且和諧的居住環境。