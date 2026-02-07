樹林警分局辦理外籍移工生活管理暨犯罪預防宣導座談會

樹林警分局舉辦「外籍移工生活管理暨犯罪預防宣導座談會」。(圖:樹林警分局提供)

▲樹林警分局舉辦「外籍移工生活管理暨犯罪預防宣導座談會」。(圖:樹林警分局提供)

新北市樹林區外籍移工人數眾多，為提升管理效能及犯罪預防意識，樹林警分局於六日下午三時舉辦「外籍移工生活管理暨犯罪預防宣導座談會」。會議由分局長王子雄主持，邀請了二十位以上聘雇移工的業者、仲介及移工聚集場所負責人，共同探討對策。新北市政府勞工局、警察局及移民署等相關單位也參與，協作守護樹林的治安。

座談會內容實務多元，勞工局科長賴彥亨宣導移工生活管理及勞動法令，外事科科長陳鴻堯解析涉外案件，移民署則提醒移工非法打工的相關規定。因春節將至，會中強調假期的生活管理，呼籲業者與仲介關懷移工，防範聚眾滋事或失聯，確保移工守法安居。

廣告 廣告

王子雄指出，外籍移工是地方建設的重要夥伴，但隨人數增長，治安隱憂不容忽視。會中宣導「識詐、防毒、交通安全」，並安排意見交換，聽取業者與仲介的困境，勞工局及移民署即時提供支援，強化公私部門聯繫。

此次座談會圓滿結束，感謝五十六間業者及專業團隊的參與與支持，透過政府與企業的合作，提升移工管理，為樹林地區創造安全和諧的居住環境。