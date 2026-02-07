樹林警攔查違規車輛 駕駛拒檢衝撞逃逸為藥事法通緝犯

樹林副所長蘇孟承

記者黃秋儒／新北報導

樹林警分局樹林派出所警員執行巡邏勤務時，於今（7）日中午10時56分發現一輛自小客車跨越雙黃線行駛，遂上前攔查。該車駕駛佯裝配合停車，隨後突然倒車，撞及後方停等之普通重型機車。員警為防止其逃逸，持警棍擊破駕駛座車窗玻璃，過程中不慎劃傷手指，惟該車仍沿立仁地下道往山佳方向逃逸。

樹林警分局提供

樹林警分局指出，經警方調查，該車駕駛為54歲楊姓男子，為新北地方檢察署發布之違反藥事法通緝犯。樹林分局已調閱周邊監視器影像掌握車輛行駛動向，並持續追查，積極查緝犯嫌到案。