樹林警攜手太陽功德會歲末寒冬送暖 獨居長輩足甘心

樹林警分局副局長廖盈如（右二）在隊慰問獨居老人。樹林警分局提供。

記者黃秋儒／新北報導

歲末寒冬送暖！樹林警分局結合慈善團體「太陽功德會」，一起關懷樹林地區獨居長者及弱勢民眾，日前在副分局長廖盈如、太陽功德會會長藍清標等人帶領下，前往關心樹林區獨居老人、中低收入戶等弱勢民眾共計20戶，分別發送生活物資及2千元慰問金；其中一名年近9旬賴姓長者，喪偶、無親戚子女，獨居在樹林區樹人里4樓老舊公寓內，患有三高等疾病且需使用助行器方能行走，生活諸多不便，僅靠政府每月低收入補助維生，他接獲沙拉油、白米及2千元慰問金後，非常感謝善心人士能讓他過個好年。

樹林警分局指出，三峽伍星太陽宮-太陽功德會致力行善布施等公益活動，每年皆親身走訪全臺各地幫助獨居長者及關懷弱勢，送上生活物資，讓眾多長者備感溫馨。本次與樹林警分局合作行公益，希望能藉此拋磚引玉，喚醒更多的善心人士，對周遭有急需幫助的人都能適時給予幫助，讓獨居長者及弱勢家庭感受到社會熱情溫馨的一面。

樹林警分局表示，勤區員警最為熟悉轄區狀況，透過太陽功德會等善心團體，適時地將生活物資分享給有需要者；若民眾平日發現弱勢需要幫助者，可主動聯繫警察或通知區公所、社福單位，以便即時伸出援手，提供相關資源與救助。