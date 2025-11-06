樹林鐵皮屋大火！濃煙影響3地區 柑園國小宣布今下午停課

新北市樹林區驚傳火警！今（6）日上午10點多，柑園街一段的鐵皮屋發生大火，大量濃煙瀰漫整片天空，猛烈火舌不斷從屋內竄出，警消獲報後，出動57台車138名人員到場灌救，所幸現場無人員受困。目前火勢已經獲得控制，警消正全力撲滅中，詳細起火原因還有待火調科調查釐清。

樹林柑園街一段的鐵皮屋發生大火。圖／台視新聞

但由於濃煙影響範圍大，樹林、三峽、鶯歌一帶都受到影響，鄰近的柑園國小緊急將500多位師生疏散至安全處所，並宣布今天下午停課。至於鄰近的柑園國中，校方已經請全校師生戴起口罩，並都在室內且關閉門窗、開啟空調，也會持續關注狀況，以因應後續措施。

廣告 廣告

責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

松機對面工地傳火警！地下室散發出惡臭、濃煙瀰漫

距離上次火警不到一個月 銘傳大學學生餐廳「濃煙亂竄」所幸無人傷亡

龍潭中科院驚傳火警！現場濃煙火舌亂竄 警消緊急出動