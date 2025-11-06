樹林鐵皮工廠大火！ 柑園國小11/7停課、期中考延後

圖/TVBS

11/6上午11點左右，新北樹林的鐵皮屋工廠發生火警，從原本的造船工廠延燒到隔壁的成衣工廠；而在一旁的柑園國小不只濃煙密布，甚至也有火苗被吹到電腦教室，高溫造成窗戶玻璃破裂，校方緊急疏散約500名師生，下午緊急停課，隔天期中考也延後舉行，週五是否照常上課，校方表示，會再討論研議後，盡快通知家長。

樹林造船工廠大火，延燒到一旁成衣工廠，隔壁的柑園國小也受波及緊急撤離停課。（圖／TVBS）

新北樹林區於6日上午11點左右發生大規模工廠火警，從造船工廠延燒至隔壁成衣工廠，共計1400平方公尺全面燃燒。鄰近的柑園國小不僅遭受濃煙影響，更有火苗被風吹至電腦教室，造成窗戶玻璃破裂。校方緊急疏散約500名師生，並宣布下午停課、延後隔天的期中考。消防隊出動75車188人進行灌救，所幸無人受困傷亡，但事件已嚴重影響學校正常運作及周邊空氣品質。

這場突如其來的火災發生在新北市樹林區柑園街一段的鐵皮屋工廠，火勢迅速蔓延，從造船工廠延燒到隔壁的成衣工廠。濃濃黑煙直竄天際，消防人員站在屋頂上不斷灑水灌救，儘管火勢猛烈，所幸無人受困或傷亡。柑園國小受到嚴重影響，不只校園內濃煙密布，甚至有火苗被吹到電腦教室，造成窗戶玻璃因高溫而破裂。柑園國小校長程煒庭表示，有些火舌、煙霧和高溫使電腦教室與主機房已經無法運作，部分教室的玻璃也因高溫產生破損。

柑園國小全體逾500名師生停課急撤，校長指出風吹火苗燒到電腦教室。（圖／TVBS）

面對緊急情況，校方立即採取行動，先將約500名師生疏散到校內活動中心，之後考量濃煙可能影響空氣品質，再將學生轉移至距離約800公尺的萬坪公園。由於戶外風大，最後又將學生安置在附近的市民活動中心。許多家長當時仍在上班，無法立即接送孩子，有些孩子只能由阿嬤請鄰居幫忙開車接送。

新北市緊急應變中心也發布公告，指出濃煙影響區域包含樹林、三峽和鶯歌區各級學校，要求立即暫停戶外活動、緊閉門窗、開啟空調，並發放口罩給師生。柑園國小正值期中考，雖然第一天的考試已經完成，但所有學童的書包仍留在教室內，第二天的考程被迫延後。校方指出，火災主要影響的是科任教室，不會耽誤後續課程進度，但會以孩童安全為第一優先。至於週五是否恢復正常上課，校方表示將再討論研議後盡快通知家長。

