樹林鐵皮工廠昨日大火 柑園國小受波及今停課一天

新北市樹林區柑園街一段某鐵皮屋6日傳出火警，猛烈濃煙瀰漫整個柑園地區，並波及一旁鄰近的柑園國小校園。(圖／新北市教育局提供／中國時報柯毓庭新北傳真）

新北市樹林區柑園街一段某鐵皮工廠6日上午傳出火警，猛烈濃煙瀰漫整個柑園地區，並波及一旁鄰近的柑園國小校園，所幸工廠內無人受困。新北市教育局表示，由於火警波及校園建築，7日停課1日，詳細起火原因由火調人員調查中。

消防局指出，上午近11時獲報鐵皮工廠冒出火煙，派遣40車共93人到現場搶救，發現鐵皮工廠是間造船廠，因火勢太大已蔓延到鄰近的成衣工廠，且2間都已全面燃燒陷入火海，經1小時灌救，才將火勢控制，並在中午12時許將火勢撲滅，總計燃燒面積達1400平方公尺。

鄰近的柑園國小受到火勢波及。學校第一時間依校安機制全校疏散至活動中心，師生均平安無恙，最後決議下午停課。教育局派員到場協助校園災損勘查與復原作業，考量校園部分建物受損及周邊仍有煙霧殘留，決定7日再停課1天，待消防局完成火災鑑識後，進行校舍安全評估。

教育局初步估計約有8間教室及8間廁所受損，距火場最近的2、3樓教室外牆燒裂，高壓變電箱損毀導致暫時停電。教育局已協請台電搶修，並由工務單位進行校舍結構安全檢視，預計3日內完成初步復原。教育局將持續掌握學校應變進度，並全力協助校方復原作業，確保師生安全與後續教學順利進行。

