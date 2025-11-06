樹林鐵皮工廠狂燒千坪 柑園國小急疏散下午停課

樹林鐵皮工廠發生嚴重火警，一旁小學受到影響預防性停課。（圖／翻攝畫面）

新北市樹林區6日上午發生一起嚴重火災，柑園街一段 347 號及 349 號的兩間相鄰鐵皮工廠在上午 11 時許發生火災，火勢猛烈並全面燃燒，濃密黑煙直衝天際。附近柑園國小也受影響，急疏散500師生，下午宣布停課。

消防隊出動 75 車 188 人全力搶救，火勢於12 時 09 分獲得控制，12 時 35 分撲滅。初步統計兩間造船與成衣工廠總燃燒面積約 1400 平方公尺，所幸無人員傷亡受困。

火警地點距離柑園國小僅約 70 公尺，基於安全考量，校方第一時間啟動緊急應變機制，將全校 500 餘名師生全數安全撤離至校內活動中心。後續考量濃煙飄散恐影響空氣品質，師生已進一步疏散至更安全的北大特區萬坪公園。

柑園國小已宣布今日下午停課，並已通知所有家長，協助學生用餐及接回安排，若家長無法即時到校，學校將由教師陪同照顧。

新北市教育局表示，EOC（緊急應變中心）已公告濃煙空品影響區域，教育局也立即通知樹林、三峽、鶯歌區各級學校，依應變流程執行防護措施，要求各校暫停戶外活動、緊閉門窗並開啟空調，同時發放口罩予師生。教育局將持續與消防局、區公所及學校保持聯繫，以確保學生安全與學習環境無虞。

