樹林頭夜市關！120攤轉戰竹北 客流大減難過年

竹北夜市人潮稀疏，餐區空桌多，遊戲攤幾乎乏人問津。（圖／東森新聞）



上個月底新竹市第二大夜市，樹林頭夜市因為土地權屬變動，導致夜市結束營業，而120攤的夜市攤商，被迫搬家到五公里外的竹北夜市，不只客流量少了四分之三，甚至有攤商一天賺不到一千元，扣掉攤位、成本等費用，恐怕還虧錢，讓攤商們無奈感嘆，這個年怎麼過。

星期六晚上，竹北夜市裡陸續出現民眾，來找找晚餐吃什麼，但人潮仍不足以將街道空隙補滿。轉向一旁用餐區，更是好幾個空桌在等待上門。更別說遊戲攤幾乎沒有人，等了好久才出現一組客人。

廣告 廣告

原駐樹林頭夜市攤商：「我們這些攤商，真的快過年了，生活真的差太多，少了差不多四分之三的人潮，加上這些攤商，真的是很苦，現在市府那邊也沒有著落，臨時跟我們講，它（樹林頭夜市）要收起來，讓我們措手不及，真的很難過啦真的。」

不是眼眶泛淚，就是講到哽咽。會這麼難過不是沒原因，畢竟一個星期前，攤商們被迫搬家，客流量也不如原本的夜市。

原駐樹林頭夜市攤商：「做一千多塊而已我就虧錢，以前一天最少也有個，八千、九千、一萬，就...很慘啊，可能不到一千塊，你要跟樹林頭比，那絕對是比不過的啦。」

一晚只賺一千，扣掉攤位成本等費用，根本是賠錢出攤。他們原本是樹林頭夜市的攤販，對比一看，過去曾經是新竹市第二大夜市，滿滿排隊用餐人潮，搬家後的竹北夜市卻冷冷清清。

當初因為土地權屬變動，原地主國防部轉售土地給中華郵政，1月7號倉促告知攤商，1月31號結束營業。這120攤從新竹市的樹林頭夜市，轉戰竹北夜市，距離至少5公里，車程約15分鐘，也因此流失大量客源。

夜市遊客：「宣傳力道不夠，所以導致人潮不知道，這裡有夜市。」

突如其來被搬家，生意不增反減甚至虧錢，年關將進但這個寒冬，對攤商來說真的好難熬。

更多東森新聞報導

幸災樂禍！男見友遭逮開視訊嘲笑也被抓持毒

台中天津路年貨大街開跑！美食雲集民眾搶先逛

寧夏夜市旁當街搶705萬 逮6嫌起獲贓款

