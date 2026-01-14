樹林頭夜市驚傳吹熄燈號 2月起正式停止營業

新竹超人氣樹林頭夜市為國有地，因合約到期，二月起停止營運。(本報資料照片)

記者曾芳蘭／竹市報導

大新竹地區的超人氣夜市樹林頭夜市，自一百一十二年十一月重新開幕以來，已經成為地區民眾及觀光客喜愛的特色夜市之一，該夜市用地原屬國防部，位於東大路與鐵道路口，過去長期結合夜市營業與公共停車場使用，去(一一四)年十月，國防部來文通知、該土地另有規劃，要求依期停止使用並返還土地；經協調後，使用關係延至今(一一五)年一月三十一日正式終止。

市府交通處表示，自收到國防部通知以來，市府持續與國防部積極溝通，多次協商，期望能將停車場使用權延長至更長期間，讓市民有更多時間適應，惟最終仍於一月協商終止使用權限，後續配合土地所有權移轉及使用關係終止。

產發處表示，該案係因土地權屬變動及使用目的依法調整，原夜市場地及附設停車空間已無法繼續提供使用，市府已依法通知委外經營廠商辦理契約終止及場地返還作業，樹林頭停車場及夜市將自今年二月起停止營業，並已請委外經營廠商配合完成場地點交與安全維護作業，以確保周邊道路通行順暢及公共安全。

產發處指出，樹林頭夜市多年來陪伴許多市民的日常生活，是不少家庭與年輕朋友夜間消費與聚會的重要去處，也承載許多市民共同的城市記憶。夜市每週三、五營運，最後一個營運日將於一月三十日。市府邀請市民在暫停營業前，把握最後營運期間，多多前往消費支持在地攤商，與親友一同走訪熟悉的攤位與美食，為樹林頭夜市這段歷史留下溫暖而難忘的回憶。

產發處說明，市府也積極評估鄰近地區，尋找適合設置新的夜市地點，以延續夜市經營與在地攤商發展機會。同時，亦已請都發處盤點可行的備選地，作為未來夜市規劃與搬遷的參考，以期在兼顧市民便利性與公共安全的前提下，提供持續的夜間消費與休閒空間。