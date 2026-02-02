樹林、新店焚化廠空品維護區 上路

新北環保局公告劃設「樹林及新店垃圾焚化廠空氣品質維護區」，自二月起正式上路，納入焚化廠區及其出入口道路，採全時段智慧監控，管制未完成排煙檢測之柴油車及未完成排氣定期檢驗之燃油機車進入，降低移動污染源排放，改善焚化廠周邊空氣品質。

環保局昨（二）日指出，焚化廠周邊清運與運輸車輛進出頻繁，老舊柴油車若排放黑煙，直接影響附近空氣品質，新北自一○八年起已針對八里、樹林及新店三座焚化廠實施清運車輛門禁管制，成功促使部分老舊柴油車汰換。以一輛第三期柴油車為例，報廢後每年可削減細懸浮微粒約四十一公斤、氮氧化物約七百六十五公斤。

今年起正式將樹林及新店垃圾焚化廠劃設為空氣品質維護區，有效促使進出廠區業者落實車輛保養與排煙檢測，加速淘汰高污染車輛擴大污染防制成效，從源頭改善空氣品質。依規定，出廠滿五年且未於稽查日前一年內取得排煙檢測合格紀錄之柴油大客車及貨車，或出廠五年以上未完成當年度排氣定檢之燃油機車，若進入空品維護區，將依《空氣污染防制法》處罰，最高可處新臺幣六萬元罰鍰，並得限期改善，屆期未改善者可連續處罰。

環保局提醒，已取得有效期限內自主管理標章車輛、出廠五年內柴油車、完成當年度定檢機車，以及經核准之救援、消防、警備等必要車輛，不受管制，呼籲用路人及業者及早完成檢測守護新北空品。