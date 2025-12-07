社會中心／吳玟誼 蔡承翰 新北報導

有民眾在新北市三重國光客運站，直擊一名司機，爬上一顆約2層樓高的樹木，讓乘客們嚇壞了！這一位司機現身回應了，原來，當時他看到這一棵樹，長的太茂密，超出人行道，站務員擔心樹枝插進客運玻璃，問他能不能幫忙，司機二話不說，立刻爬樹、清除障礙，但根據法規，自行修剪或毀損行道樹，恐怕挨罰。

乘客坐上客運，等候發車，沒想到，等著等著，往窗外一撇，我的天啊，司機怎麼爬到樹上了。

乘客們都捏了一把冷汗，叫司機趕快下來，因為這棵樹大約有2層樓高，萬一跌下來，真的不堪設想，不過到底什麼原因，讓司機暫時放下乘客，跑去爬樹呢？

樹枝影響行車視線! 客運司機"爬樹"折斷 最重罰5萬元。（圖／民視新聞）





原來是路樹超出路面，已經波及到多輛客運，站務員通報相關單位，但遲遲沒人來處理，林姓司機二話不說，熱心協助，但這舉動恐怕也害自己荷包失血，根據法規，民眾自行修剪或破壞樹木，可處3000元至5萬元罰鍰。





樹枝影響行車視線! 客運司機"爬樹"折斷 最重罰5萬元。（圖／民視新聞）





影片一出，引發大量關注，連司機兒子，也在下方留言回應，沒想到"滑Threads滑到自己爸爸在爬樹"。

司機熱心助人，不只兒子，網友們也大力相挺，不過為了安全，還是交給專業的比較妥當。





