樹根掀翻潭雅神綠園道鋪面 民代爭取翻新神林站周邊人行道
潭雅神綠園道神林站周邊人行道因小葉欖仁樹木浮根問題日益嚴重，樹根掀翻人行道鋪面，造成地磚隆起、緣石破損，民眾形容「走路像踩地雷」，不僅影響景觀，更危及行人及自行車騎士通行安全。立委楊瓊瓔、市議員羅永珍今（12）日上午邀集台中市政府觀光旅遊局、神岡區公所及庄前里長張鎮正辦理施工前說明會，將投入約250萬元經費改善150公尺人行道，預計今年7月開工、10月完工，打造更安全、舒適的綠色廊道。
「潭雅神綠園道（神林站周邊）既有人行道改善工程」施工前說明會，由立委楊瓊瓔、市議員羅永珍主持，邀集台中市政府觀光旅遊局主秘廖偉志、神岡區長梁益明、庄前里長張鎮正及多位地方居民出席，聽取工程規劃內容並交換意見。
觀旅局主秘廖偉志表示，潭雅神綠園道神林站周邊種植多棵小葉欖仁，歷經多年生長後，浮根逐漸向地面擴張，導致人行道鋪面擠壓變形，不僅影響整體景觀，也增加民眾跌倒受傷風險。此次工程將針對浮根造成的鋪面損壞進行整體改善，優化約150公尺人行道，並透過綠帶植栽及相關設施改善，總經費約250萬元，預計7月進場施工、10月完工。
庄前里長張鎮正表示，神林站周邊平日有許多居民散步、運動及騎乘自行車，近年小葉欖仁浮根持續擴張，樹根掀翻人行道鋪面，導致路面高低不平，民眾經過時常形容「走路像踩地雷」，尤其長者及孩童稍有不慎就可能絆倒受傷。他感謝立委楊瓊瓔、市議員羅永珍推動改善工程，期盼工程完工後能有效提升通行安全，提供居民更優質的休憩空間。
市議員羅永珍指出，潭雅神綠園道是神岡地區重要觀光休閒廊道，人行道鋪面損壞不僅影響通行安全，也有損觀光形象。如今工程順利爭取經費並即將施作，期待兼顧樹木生長需求與行人通行安全，同時提升綠園道景觀。
會中也有居民反映，綠園道部分路段地勢較周邊住戶高，雨天容易出現排水不順情形。神岡區長梁益明現場勘查灌溉溝渠及側溝後表示，將於下週邀請顧問公司到場評估排水改善方案，研議可行作法，降低積水對居民生活造成的影響。
針對樹木浮根問題，立委楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益建議採用截根牆或截根板等工法，阻隔樹根持續向外生長，避免日後反覆修繕。他強調，行人友善與公共安全應擺在首位，除要求工程如期如質完成外，也將持續追蹤排水改善進度，期盼打造兼具安全、景觀與休閒功能的優質綠色廊道，讓民眾擁有更舒適的通行及休憩環境。
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